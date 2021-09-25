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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Арука
Морейренcе - Арука: обзор матча 25 сентября 2021
Морейренcе
25.09.2021, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 7 тур
2 : 1
Завершен
Арука
29'
A. Silva
64'
А. Луис
82'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Арука
Желтая карточка
K.
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Э. Куасси
Замена
Р. Консейсау
️️️️
Ф. Пирес
83'
82'
ГОЛ! 2:1!
А. Силва
Пас отдал
T.
80'
Замена
O. Dasa
️️️️
П. Морейра
Желтая карточка
Ф. Пирес
78'
Желтая карточка
Д. Ласерда
74'
73'
Замена
А. Сантос
️️️️
Арсениу
Замена
С. Мане
️️️️
Ф. Пачеко
72'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
А. Луис
72'
ГОЛ! 2:0!
А. Луис
Пас отдал
Ибрахима
64'
Желтая карточка
С. Витория
62'
62'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Т. Эшгайю
62'
Замена
Э. Куасси
️️️️
Л. Силва
Замена
Ф. Соареш
️️️️
A. Silva
60'
Замена
Ян
️️️️
Р. Мартинс
60'
46'
Замена
О. Даббаг
️️️️
Пите
ГОЛ! 1:0!
A. Silva
29'
Желтая карточка
A. Silva
25'
15'
Желтая карточка
A. Ba
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
5
Абду Конте
ЛЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
1
Kewin
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Арука
97
Fernando Castro
ВР
13
Жоао Бассо
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
20
Пите
ЦП
8
Арсениу
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
30
Андре Букия
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Морейренcе
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
16
Сори Мане
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
18
Ян
ЦФ
Арука
1
Виктор Брага
ВР
29
Joel
ЦЗ
3
Bruno Prado
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
19
Or Dasa
ЦП
98
Одай Даббаг
ЦФ
8
Эбуэ Куасси
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
4-3-4
5
Конте
19
Витория
33
27
Паулиньо
8
Ибрахима
6
Пачеко
14
Пирес
1
33
9
Луис
9
Мартинс
2-5-3
97
13
Бассо
72
28
Эшгайю
21
Силва
20
Пите
8
Арсениу
20
Педру Морейра
23
30
Букия
17
Силва
14
Пирес
27
Консейсау
27
Консейсау
14
Пирес
6
Пачеко
16
Мане
16
Мане
6
Пачеко
33
22
Соареш
22
Соареш
33
9
Луис
97
Ласерда
97
Ласерда
9
Луис
9
Мартинс
18
Ян
18
Ян
9
Мартинс
20
Педру Морейра
19
19
20
Педру Морейра
20
Пите
98
Даббаг
98
Даббаг
20
Пите
21
Силва
8
Куасси
8
Куасси
21
Силва
28
Эшгайю
20
Араужо
20
Араужо
28
Эшгайю
8
Арсениу
19
Сантос
19
Сантос
8
Арсениу
Остались в запасе
Морейренcе
Арука
5
Педру Амадор
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
1
Виктор Брага
ВР
29
Joel
ЦЗ
3
Bruno Prado
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
5
Педру Амадор
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Брага
ВР
29
Joel
ЦЗ
3
Bruno Prado
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Морейренcе - Арука
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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