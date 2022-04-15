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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Санта-Клара
Арука - Санта-Клара: обзор матча 15 апреля 2022
Арука
15.04.2022, пятница, 17:30
Португалия. Примейра, 30 тур
1 : 1
Завершен
Санта-Клара
54'
А. Силва
72'
К. Тагава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Санта-Клара
90'
Желтая карточка
К. Тассано
85'
Замена
Мансур
️️️️
Аллано
85'
Замена
К. Тассано
️️️️
П. Санья
Желтая карточка
А. Руис
83'
Замена
О. Даббаг
️️️️
Пите
82'
Замена
Б. Маркес
️️️️
А. Букия
82'
81'
Желтая карточка
П. Энрике
Замена
А. Руис
️️️️
Л. Силва
75'
74'
Замена
М. Мохеби
️️️️
К. Тагава
74'
Замена
Р. Кошта
️️️️
Линкольн
72'
ГОЛ! 1:1!
К. Тагава
66'
Замена
Х. Морита
️️️️
А. Карвальо
Замена
Антони
️️️️
Арсениу
63'
Желтая карточка
Л. Силва
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
54'
Желтая карточка
А. Силва
45'
+1
43'
Желтая карточка
Аллано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
1
Виктор Брага
ВР
72
Thales
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
20
Пите
ЛП
21
Леандру Силва
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
8
Арсениу
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
18
Нене
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Арука
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
11
Антони
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Санта-Клара
70
Мансур
ЛЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
9
Luis Gómez
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
4-4-1-1
1
Брага
72
44
Галович
6
Куарежма
13
Бассо
20
Пите
8
Симао
30
Букия
21
Силва
8
Арсениу
17
Силва
2-2-2-4
99
95
Санья
17
Вильянуэва
18
Нене
8
Карвальо
18
Линкольн
2
Аллано
3
Боатенг
23
Энрике
21
Рикардинью
11
Тагава
21
Силва
10
Руис
10
Руис
21
Силва
8
Арсениу
11
Антони
11
Антони
8
Арсениу
20
Пите
98
Даббаг
98
Даббаг
20
Пите
30
Букия
9
Маркес
9
Маркес
30
Букия
2
Аллано
70
Мансур
70
Мансур
2
Аллано
95
Санья
17
Тассано
17
Тассано
95
Санья
8
Карвальо
5
Морита
5
Морита
8
Карвальо
18
Линкольн
19
Кошта
19
Кошта
18
Линкольн
11
Тагава
9
Мохеби
9
Мохеби
11
Тагава
Остались в запасе
Арука
Санта-Клара
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
9
Luis Gómez
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Остались в запасе
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
9
Luis Gómez
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Арука - Санта-Клара
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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