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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Арука
Фамаликан - Арука: обзор матча 01 февраля 2022
Фамаликан
01.02.2022, вторник, 00:15
Португалия. Примейра, 20 тур
0 : 0
Завершен
Арука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Арука
Желтая карточка
А. Марин
90'
+6
Замена
П. Бразау
️️️️
Б. Родригес
85'
83'
Желтая карточка
Ж. Бассо
82'
Замена
О. Даббаг
️️️️
А. Силва
82'
Замена
T.
️️️️
Т. Эшгайю
Замена
Л. Офори
️️️️
Г. Ассунсао
80'
76'
Замена
Антони
️️️️
А. Букия
Желтая карточка
Алекс
75'
Замена
П. Маркеш
️️️️
И. Хайме
70'
69'
Замена
Л. Силва
️️️️
П. Морейра
59'
Желтая карточка
Т. Эшгайю
53'
Желтая карточка
А. Букия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
9
Бруно Родригес
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Арука
1
Виктор Брага
ВР
13
Жоао Бассо
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
8
Арсениу
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
8
Давид Симао
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
23
Bernardo Silva
ЦП
80
Лоуренс Офори
ЦП
20
Педру Бразау
ЦФ
51
Abdul Wahab Ibrahim
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Арука
3
Bruno Prado
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
20
Пите
ЛП
21
Леандру Силва
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
11
Антони
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
3-1-1-5
3
Марин
5
Риччели
5
Пенетра
12
Ассунсао
24
Хайме
31
Алекс
24
Банза
7
Родригес
18
Пикель
1
Жуниор
2-4-1-3
1
Брага
13
Бассо
6
Куарежма
20
Педру Морейра
8
Куасси
30
Букия
28
Эшгайю
8
Арсениу
8
Симао
23
17
Силва
12
Ассунсао
80
Офори
80
Офори
12
Ассунсао
9
Родригес
20
Бразау
20
Бразау
9
Родригес
24
Хайме
43
Маркеш
43
Маркеш
24
Хайме
28
Эшгайю
72
72
28
Эшгайю
20
Педру Морейра
21
Силва
21
Силва
20
Педру Морейра
17
Силва
98
Даббаг
98
Даббаг
17
Силва
30
Букия
11
Антони
11
Антони
30
Букия
Остались в запасе
Фамаликан
Арука
1
Иван Злобин
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
23
Bernardo Silva
ЦП
51
Abdul Wahab Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
3
Bruno Prado
ЦЗ
20
Пите
ЛП
9
Бруно Маркес
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
23
Bernardo Silva
ЦП
51
Abdul Wahab Ibrahim
ЦФ
Остались в запасе
3
Bruno Prado
ЦЗ
20
Пите
ЛП
9
Бруно Маркес
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Фамаликан - Арука
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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