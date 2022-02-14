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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Маритиму
Арука - Маритиму: обзор матча 14 февраля 2022
Арука
14.02.2022, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 22 тур
0 : 3
Завершен
Маритиму
7'
А. Алипур
27'
Ж. Таго
79'
А. Алипур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Маритиму
81'
Замена
М. Москера
️️️️
А. Алипур
80'
Желтая карточка
А. Алипур
79'
ГОЛ! 0:3!
А. Алипур
Пас отдал
А. Видигаль
Замена
Пите
️️️️
Э. Куасси
77'
74'
Замена
Хадаш
️️️️
Р. Гитан
74'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
С. Бельтраме
60'
Замена
А. Видигаль
️️️️
Ж. Таго
56'
Вторая желтая
Энрике
51'
Желтая карточка
В. Коста
47'
Желтая карточка
Энрике
Замена
Н. Галович
️️️️
А. Руис
46'
Замена
Антони
️️️️
Арсениу
46'
27'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Таго
27'
Пенальти не реализован!
Ж. Таго
Желтая карточка
Арсениу
25'
Желтая карточка
A. Ba
17'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Алипур
Пас отдал
С. Бельтраме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
1
Виктор Брага
ВР
72
Thales
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
21
Леандру Силва
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
8
Арсениу
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
16
Иван Росси
ОП
95
Жоэль Таго
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Арука
3
Bruno Prado
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
20
Пите
ЛП
60
Марку Соареш
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
11
Антони
ЦФ
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
6
Педру Пеладжо
ЦП
8
Хадаш
ЦП
39
Рикардиньо
ЦФ
3
Мойзес Москера
ЦФ
44
Андре Телеш
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
3-4-1-2
1
Брага
72
13
Бассо
6
Куарежма
21
Силва
10
Руис
30
Букия
8
Куасси
8
Арсениу
23
17
Силва
4-1-5
10
Виктор
2
Винк
4
Коста
5
Андраде
87
Коста
16
Росси
95
Таго
93
Энрике
9
Алипур
10
Бельтраме
99
Гитан
10
Руис
44
Галович
44
Галович
10
Руис
8
Куасси
20
Пите
20
Пите
8
Куасси
8
Арсениу
11
Антони
11
Антони
8
Арсениу
10
Бельтраме
6
Пеладжо
6
Пеладжо
10
Бельтраме
99
Гитан
8
Хадаш
8
Хадаш
99
Гитан
95
Таго
7
Видигаль
7
Видигаль
95
Таго
9
Алипур
3
Москера
3
Москера
9
Алипур
Остались в запасе
Арука
Маритиму
3
Bruno Prado
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
39
Рикардиньо
ЦФ
44
Андре Телеш
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
3
Bruno Prado
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
39
Рикардиньо
ЦФ
44
Андре Телеш
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Арука - Маритиму
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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