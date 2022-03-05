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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Арука
Спортинг - Арука: обзор матча 05 марта 2022
Спортинг
05.03.2022, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 25 тур
2 : 0
Завершен
Арука
46'
И. Слимани
52'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Арука
85'
Желтая карточка
А. Руис
Замена
Табата
️️️️
П. Сарабия
80'
71'
Замена
А. Руис
️️️️
Д. Симао
71'
Замена
A. Ba
️️️️
Ж. Бассо
65'
Желтая карточка
Н. Галович
65'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Куарежма
Замена
Л. Нету
️️️️
Г. Инасиу
63'
55'
Замена
Арсениу
️️️️
А. Букия
55'
Замена
Б. Маркес
️️️️
Антони
ГОЛ! 2:0!
И. Слимани
Пас отдал
Н. Сантуш
52'
ГОЛ! 1:0!
И. Слимани
Пас отдал
П. Порро
46'
Замена
М. Угарте
️️️️
Р. Винагре
46'
Замена
П. Порро
️️️️
Р. Эшгайю
46'
Замена
Паулинью
️️️️
Д. Эссуго
46'
40'
Желтая карточка
Д. Симао
Желтая карточка
С. Коатес
36'
Желтая карточка
Д. Эссуго
26'
15'
Желтая карточка
Т. Эшгайю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Арука
1
Виктор Брага
ВР
13
Жоао Бассо
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
20
Педру Морейра
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
11
Антони
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
8
Давид Симао
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
10
Табата
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
Арука
72
Thales
ЦЗ
20
Пите
ЛП
60
Марку Соареш
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
8
Арсениу
ПВ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Адан
25
Инасиу
4
Коатес
2
Рейс
19
Винагре
47
Эшгайю
14
Эссуго
27
Нуньес
7
Сарабия
11
Сантуш
19
Слимани
3-4-3
1
Брага
13
Бассо
44
Галович
6
Куарежма
21
Силва
28
Эшгайю
30
Букия
20
Педру Морейра
8
Симао
17
Силва
11
Антони
7
Сарабия
10
Табата
10
Табата
7
Сарабия
25
Инасиу
13
Нету
13
Нету
25
Инасиу
47
Эшгайю
23
Порро
23
Порро
47
Эшгайю
19
Винагре
5
Угарте
5
Угарте
19
Винагре
14
Эссуго
26
Паулинью
26
Паулинью
14
Эссуго
8
Симао
10
Руис
10
Руис
8
Симао
30
Букия
8
Арсениу
8
Арсениу
30
Букия
13
Бассо
23
23
13
Бассо
6
Куарежма
20
Араужо
20
Араужо
6
Куарежма
11
Антони
9
Маркес
9
Маркес
11
Антони
Остались в запасе
Спортинг
Арука
10
Маркус Эдвардс
ПВ
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
72
Thales
ЦЗ
20
Пите
ЛП
60
Марку Соареш
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
10
Маркус Эдвардс
ПВ
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
Остались в запасе
72
Thales
ЦЗ
20
Пите
ЛП
60
Марку Соареш
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Спортинг - Арука
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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