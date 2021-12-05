Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Арука
Санта-Клара - Арука: обзор матча 05 декабря 2021
Санта-Клара
05.12.2021, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 13 тур
2 : 1
Завершен
Арука
21'
Кризан
45+5'
Кризан
45+1'
Арсениу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Арука
90'
+4
Желтая карточка
Арсениу
90'
+1
Желтая карточка
Г. Кампи
Замена
J. Patric
️️️️
Кризан
81'
Замена
П. Энрике
️️️️
Р. Кошта
75'
Замена
П. Санья
️️️️
Р. Рамуш
75'
Желтая карточка
К. Боатенг
73'
70'
Желтая карточка
Э. Вальдеррама
Замена
Ж. Ромао
️️️️
А. Карвальо
65'
64'
Замена
Э. Вальдеррама
️️️️
Л. Силва
64'
Замена
Антони
️️️️
А. Букия
Желтая карточка
Р. Рамуш
58'
Желтая карточка
Нене
49'
Желтая карточка
M. Pereira
46'
46'
Замена
Т. Эшгайю
️️️️
Куарежма
46'
Замена
А. Силва
️️️️
О. Даббаг
ГОЛ! 2:1!
Кризан
Пас отдал
Линкольн
45'
+5
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Арсениу
Пас отдал
Л. Силва
37'
Замена
О. Альтман
️️️️
П. Морейра
ГОЛ! 1:0!
Кризан
Пас отдал
Линкольн
21'
16'
Желтая карточка
Куарежма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
18
Нене
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
АП
70
Мансур
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Арука
30
Norbert Haymamba
ВР
13
Жоао Бассо
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
8
Арсениу
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦФ
30
Андре Букия
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Санта-Клара
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
28
Хамиду Кейта
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
Арука
1
Виктор Брага
ВР
51
Омри Альтман
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Пите
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
11
Антони
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
2-2-1-5
99
17
Вильянуэва
2
Рамуш
18
Нене
8
Карвальо
18
Линкольн
9
Кризан
3
Боатенг
21
Рикардинью
19
Кошта
70
Мансур
4-3-3
30
37
Кампи
6
Куарежма
72
13
Бассо
8
Арсениу
21
Силва
20
Педру Морейра
98
Даббаг
30
Букия
8
Куасси
2
Рамуш
95
Санья
95
Санья
2
Рамуш
9
Кризан
26
26
9
Кризан
8
Карвальо
18
Ромао
18
Ромао
8
Карвальо
19
Кошта
23
Энрике
23
Энрике
19
Кошта
20
Педру Морейра
51
Альтман
51
Альтман
20
Педру Морейра
6
Куарежма
28
Эшгайю
28
Эшгайю
6
Куарежма
21
Силва
8
Вальдеррама
8
Вальдеррама
21
Силва
30
Букия
11
Антони
11
Антони
30
Букия
98
Даббаг
17
Силва
17
Силва
98
Даббаг
Остались в запасе
Санта-Клара
Арука
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
28
Хамиду Кейта
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
1
Виктор Брага
ВР
20
Пите
ЦП
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
28
Хамиду Кейта
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Брага
ВР
20
Пите
ЦП
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Санта-Клара - Арука
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Арука
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Порту» – «Арука»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Порту» – «Арука»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Мангаш оформил дубль во 2-м матче после ухода из «Спартака»
2025.08.18 12:45
10
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Жил Висенте» – «Арука»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+