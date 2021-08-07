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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Бенфика
Морейренcе - Бенфика: обзор матча 07 августа 2021
Морейренcе
07.08.2021, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 1 тур
1 : 2
Завершен
Бенфика
30'
Р. Мартинс
9'
Л. Вериссимо
19'
Л. Вальдшмидт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Бенфика
90'
+8
Желтая карточка
Рафа
Желтая карточка
Ф. Пачеко
90'
+3
83'
Замена
А. Гримальдо
️️️️
Ж. Диаш
83'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
С. Мейте
81'
Желтая карточка
С. Мейте
Замена
Г. Фримпонг
️️️️
Ян
79'
Замена
А. Луис
️️️️
А. Жорже
78'
Желтая карточка
А. Жорже
75'
71'
Замена
Рафа
️️️️
Эвертон
Желтая карточка
Ф. Пирес
70'
60'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Замена
Г. Франку
️️️️
А. Конте
60'
59'
Замена
Жилберто
️️️️
Л. Вальдшмидт
58'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
А. Таарабт
55'
Красная карточка
Д. Гонсалвеш
Замена
Р. Рамуш
️️️️
A. Silva
38'
Желтая карточка
Ф. Соареш
36'
33'
Желтая карточка
А. Таарабт
ГОЛ! 1:2!
Р. Мартинс
Пас отдал
Ян
30'
19'
ГОЛ! 0:2!
Л. Вальдшмидт
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вериссимо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
18
Ян
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Морейренcе
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
16
Сори Мане
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
9
Андре Луис
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Пицци
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
3-2-1-4
14
Пасинато
5
Конте
33
4
Жорже
6
Пачеко
14
Пирес
22
Соареш
18
Ян
9
Мартинс
33
23
3-2-2-3
1
Влаходимос
4
Вериссимо
30
Отаменди
14
Вертонген
8
Мейте
49
Таарабт
7
Гонсалвеш
23
Диаш
7
Эвертон
7
Вальдшмидт
9
Рамуш
18
Ян
21
Фримпонг
21
Фримпонг
18
Ян
33
16
Рамуш
16
Рамуш
33
4
Жорже
9
Луис
9
Луис
4
Жорже
5
Конте
17
Франку
17
Франку
5
Конте
7
Вальдшмидт
12
Жилберто
12
Жилберто
7
Вальдшмидт
23
Диаш
22
Гримальдо
22
Гримальдо
23
Диаш
49
Таарабт
5
Вайгль
5
Вайгль
49
Таарабт
8
Мейте
83
Фернандеш
83
Фернандеш
8
Мейте
7
Эвертон
27
Рафа
27
Рафа
7
Эвертон
Остались в запасе
Морейренcе
Бенфика
19
Стивен Витория
ЦЗ
16
Сори Мане
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
1
Kewin
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
99
Миле Свилар
ВР
5
Морато
ЦЗ
21
Пицци
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
19
Стивен Витория
ЦЗ
16
Сори Мане
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
1
Kewin
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
5
Морато
ЦЗ
21
Пицци
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Морейренcе - Бенфика
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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