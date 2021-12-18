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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Арука
Портимоненси - Арука: обзор матча 18 декабря 2021
Портимоненси
18.12.2021, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 1
Завершен
Арука
52'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Арука
90'
+2
Замена
М. Соареш
️️️️
Л. Силва
90'
+2
Замена
A. Ba
️️️️
Г. Кампи
Желтая карточка
Карлиньос
89'
89'
Желтая карточка
Э. Куасси
88'
Желтая карточка
Л. Силва
83'
Замена
О. Даббаг
️️️️
А. Силва
78'
Замена
О. Альтман
️️️️
Пите
73'
Желтая карточка
А. Букия
Желтая карточка
Ф. Канде
70'
Замена
F.
️️️️
В. Апонца
62'
Замена
А. Оливейра
️️️️
И. Ангуло
62'
52'
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
Замена
П. Са
️️️️
Л. Фернандес
46'
Желтая карточка
В. Роша
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
18
Фахд Муфи
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Арука
1
Виктор Брага
ВР
13
Жоао Бассо
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
21
Леандру Силва
ЦП
8
Арсениу
ЦП
20
Пите
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
30
Андре Букия
ЦФ
8
Эбуэ Куасси
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Портимоненси
44
Филипе Релваш
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
21
Педру Са
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
Арука
51
Омри Альтман
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
11
Антони
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
3-2-5
94
Самуэл
4
Роша
5
Канде
36
Поссиньоло
33
Фернандес
10
Боа Морте
11
Карлиньос
44
Педрао
77
Ангуло
29
Апонца
18
Муфи
4-3-3
1
Брага
37
Кампи
6
Куарежма
72
13
Бассо
21
Силва
8
Арсениу
20
Пите
8
Куасси
30
Букия
17
Силва
33
Фернандес
21
Са
21
Са
33
Фернандес
77
Ангуло
10
Оливейра
10
Оливейра
77
Ангуло
29
Апонца
9
9
29
Апонца
20
Пите
51
Альтман
51
Альтман
20
Пите
21
Силва
60
Соареш
60
Соареш
21
Силва
37
Кампи
23
23
37
Кампи
17
Силва
98
Даббаг
98
Даббаг
17
Силва
Остались в запасе
Портимоненси
Арука
44
Филипе Релваш
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
11
Антони
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
44
Филипе Релваш
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Остались в запасе
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
11
Антони
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Портимоненси - Арука
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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