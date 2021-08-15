Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Морейренcе
Санта-Клара - Морейренcе: обзор матча 15 августа 2021
Санта-Клара
15.08.2021, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 2 тур
2 : 2
Завершен
Морейренcе
59'
К. Жуниор
90+4'
К. Жуниор (П)
89'
Ян (П)
90+10'
А. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Морейренcе
90'
+10
ГОЛ! 2:2!
А. Луис
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Жуниор
90'
+4
Желтая карточка
Аллано
90'
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ян
Замена
Аллано
️️️️
Р. Кошта
85'
84'
Замена
А. Луис
️️️️
Р. Мартинс
84'
Замена
Ибрахима
️️️️
Ф. Пирес
Желтая карточка
Линкольн
80'
77'
Желтая карточка
L. Rosic
74'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Г. Фримпонг
73'
Замена
Г. Франку
️️️️
Ф. Пачеко
Замена
J. Patric
️️️️
П. Энрике
66'
62'
Желтая карточка
С. Витория
ГОЛ! 1:0!
К. Жуниор
59'
Желтая карточка
П. Энрике
58'
58'
Желтая карточка
А. Жорже
Желтая карточка
М. Вильянуэва
54'
Желтая карточка
C.
45'
+4
35'
Желтая карточка
Ф. Пачеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Costinha
ЦП
18
Линкольн
ЦП
23
Паулу Энрике
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
70
Мансур
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
18
Ян
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Санта-Клара
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
2
Аллано
ЦФ
Морейренcе
8
Ибрахима
ЦП
16
Сори Мане
ЦП
1
Kewin
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
3-2-5
5
17
Вильянуэва
2
Рамуш
10
18
Линкольн
13
Жуниор
1
Фернандеш
19
Кошта
70
Мансур
5
Морита
4-3-1-2
14
Пасинато
21
Фримпонг
4
Жорже
19
Витория
33
16
Рамуш
6
Пачеко
14
Пирес
22
Соареш
9
Мартинс
18
Ян
23
Энрике
26
26
23
Энрике
19
Кошта
2
Аллано
2
Аллано
19
Кошта
14
Пирес
8
Ибрахима
8
Ибрахима
14
Пирес
6
Пачеко
17
Франку
17
Франку
6
Пачеко
9
Мартинс
9
Луис
9
Луис
9
Мартинс
21
Фримпонг
97
Ласерда
97
Ласерда
21
Фримпонг
Остались в запасе
Санта-Клара
Морейренcе
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
16
Сори Мане
ЦП
1
Kewin
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Остались в запасе
16
Сори Мане
ЦП
1
Kewin
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Санта-Клара - Морейренcе
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Морейренcе
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+