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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Спортинг
Арука - Спортинг: обзор матча 02 октября 2021
Арука
02.10.2021, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 8 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
51'
О. Даббаг
16'
М. Нуньес
54'
Н. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арука - Спортинг
90'
+3
Желтая карточка
Т. Томаш
Желтая карточка
Т. Араужо
85'
Замена
А. Сантос
️️️️
А. Букия
85'
81'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
М. Нуньес
81'
Замена
М. Угарте
️️️️
Д. Браганца
77'
Желтая карточка
Д. Браганца
Замена
Т. Араужо
️️️️
Арсениу
77'
71'
Замена
Табата
️️️️
Паулинью
71'
Замена
Т. Томаш
️️️️
П. Сарабия
64'
Замена
Л. Нету
️️️️
П. Порро
Желтая карточка
Л. Силва
63'
63'
Желтая карточка
П. Порро
63'
Желтая карточка
Паулинью
Замена
Пите
️️️️
Э. Куасси
61'
54'
ГОЛ! 1:2!
Н. Сантуш
Пас отдал
П. Сарабия
ГОЛ! 1:1!
О. Даббаг
51'
Замена
Г. Кампи
️️️️
A. Ba
46'
Желтая карточка
Арсениу
45'
+1
45'
Желтая карточка
П. Сарабия
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Нуньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
97
Fernando Castro
ВР
72
Thales
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
21
Леандру Силва
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
8
Арсениу
ЦП
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
30
Андре Букия
ЦФ
8
Эбуэ Куасси
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Арука
1
Виктор Брага
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
29
Joel
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
19
Or Dasa
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
20
Пите
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
2-4-4
97
72
13
Бассо
21
Силва
28
Эшгайю
8
Арсениу
20
Педру Морейра
23
98
Даббаг
8
Куасси
30
Букия
3-3-1-1-2
1
Адан
21
Браганца
4
Коатес
2
Рейс
47
Эшгайю
6
Палинья
23
Порро
27
Нуньес
7
Сарабия
11
Сантуш
26
Паулинью
23
37
Кампи
37
Кампи
23
8
Куасси
20
Пите
20
Пите
8
Куасси
8
Арсениу
20
Араужо
20
Араужо
8
Арсениу
30
Букия
19
Сантос
19
Сантос
30
Букия
26
Паулинью
10
Табата
10
Табата
26
Паулинью
7
Сарабия
8
Томаш
8
Томаш
7
Сарабия
27
Нуньес
77
Кабрал
77
Кабрал
27
Нуньес
23
Порро
13
Нету
13
Нету
23
Порро
21
Браганца
5
Угарте
5
Угарте
21
Браганца
Остались в запасе
Арука
Спортинг
1
Виктор Брага
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
29
Joel
ЦЗ
19
Or Dasa
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
Главный тренер
Лито Видигаль
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Виктор Брага
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
29
Joel
ЦЗ
19
Or Dasa
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Арука - Спортинг
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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