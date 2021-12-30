Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Брага
Арука - Брага: обзор матча 30 декабря 2021
Арука
30.12.2021, четверг, 22:00
Португалия. Примейра, 16 тур
0 : 6
Завершен
Брага
5'
Витинья
12'
Витинья
26'
Витинья
71'
Ю. Медейрос (П)
74'
Р. Фернандеш
80'
Р. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арука - Брага
Замена
Антони
️️️️
Арсениу
86'
80'
ГОЛ! 0:6!
Р. Фернандеш
Пас отдал
М. Гонсалес
76'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Витинья
Замена
О. Альтман
️️️️
А. Силва
75'
75'
Замена
В. Тормена
️️️️
Д. Лейте
74'
ГОЛ! 0:5!
Р. Фернандеш
Пас отдал
Ю. Медейрос
Замена
О. Даббаг
️️️️
П. Морейра
74'
72'
Желтая карточка
Л. Минейро
71'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Ю. Медейрос
54'
Желтая карточка
Я. Коуто
Замена
A. Ba
️️️️
Г. Кампи
46'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Э. Вальдеррама
46'
26'
ГОЛ! 0:3!
Витинья
Пас отдал
Ю. Медейрос
12'
ГОЛ! 0:2!
Витинья
Желтая карточка
Э. Вальдеррама
9'
5'
ГОЛ! 0:1!
Витинья
Пас отдал
Я. Коуто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
1
Виктор Брага
ВР
72
Thales
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
20
Пите
ЛП
20
Педру Морейра
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
8
Арсениу
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Брага
1
Матеус
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Арука
29
Joel
ЦЗ
19
Or Dasa
ЦП
51
Омри Альтман
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
11
Антони
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
4-3-2-1
1
Брага
72
37
Кампи
6
Куарежма
13
Бассо
20
Пите
30
Букия
20
Педру Морейра
8
Вальдеррама
8
Арсениу
17
Силва
3-3-1-2
1
Матеус
4
Родригеш
15
Оливейра
2
Лейте
27
Коуто
30
Минейро
74
Моура
73
Мусрати
9
Витинья
45
Медейрос
17
Силва
51
Альтман
51
Альтман
17
Силва
37
Кампи
23
23
37
Кампи
20
Педру Морейра
98
Даббаг
98
Даббаг
20
Педру Морейра
8
Вальдеррама
20
Араужо
20
Араужо
8
Вальдеррама
8
Арсениу
11
Антони
11
Антони
8
Арсениу
2
Лейте
3
Тормена
3
Тормена
2
Лейте
9
Витинья
9
Гонсалес
9
Гонсалес
9
Витинья
Остались в запасе
Арука
Брага
29
Joel
ЦЗ
19
Or Dasa
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
12
Тиагу Са
ВР
29
Жан-Баптист Горби
ОП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
29
Joel
ЦЗ
19
Or Dasa
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
29
Жан-Баптист Горби
ОП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Арука - Брага
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
Новости команд
Все
Арука
Брага
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Порту» – «Арука»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Мангаш оформил дубль во 2-м матче после ухода из «Спартака»
2025.08.18 12:45
10
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Жил Висенте» – «Арука»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:12
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+