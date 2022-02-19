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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Арука
Витория Гимараеш - Арука: обзор матча 19 февраля 2022
Витория Гимараеш
19.02.2022, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 23 тур
1 : 3
Завершен
Арука
26'
О. Эступиньян
13'
Ж. Бассо
35'
Антони
41'
А. Букия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Арука
89'
Желтая карточка
Л. Силва
Желтая карточка
J. Fernandes
88'
Желтая карточка
Н. Жанвье
86'
81'
Замена
Т. Эшгайю
️️️️
А. Букия
Желтая карточка
R. Quaresma
80'
71'
Замена
Л. Силва
️️️️
Д. Симао
70'
Желтая карточка
Д. Симао
Замена
Д. Катамо
️️️️
R. Lameiras
62'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Семеду
62'
48'
Желтая карточка
Н. Галович
Замена
R. Quaresma
️️️️
Ж. Феррейра
46'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Т. Силва
45'
41'
ГОЛ! 1:3!
А. Букия
Пас отдал
А. Силва
35'
ГОЛ! 1:2!
Антони
Пас отдал
А. Букия
27'
Желтая карточка
Э. Куасси
ГОЛ! 1:1!
О. Эступиньян
Пас отдал
Ж. Феррейра
26'
13'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бассо
Пас отдал
Д. Симао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Арука
1
Виктор Брага
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
11
Антони
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
8
Давид Симао
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Витория Гимараеш
55
Рафа Соареш
ЛЗ
17
Silvio
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Арука
20
Пите
ЛП
21
Леандру Силва
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
3-3-4
14
Варела
13
Феррейра
44
2
Мумин
10
70
Силва
30
Семеду
10
Рочинья
19
Дуарте
19
Эступиньян
28
Са
4-3-3
1
Брага
13
Бассо
6
Куарежма
72
44
Галович
8
Куасси
20
Педру Морейра
30
Букия
8
Симао
17
Силва
11
Антони
70
Силва
8
Алмейда
8
Алмейда
70
Силва
13
Феррейра
17
17
13
Феррейра
10
10
Катамо
10
Катамо
10
30
Семеду
17
Жанвье
17
Жанвье
30
Семеду
8
Симао
21
Силва
21
Силва
8
Симао
30
Букия
28
Эшгайю
28
Эшгайю
30
Букия
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Арука
55
Рафа Соареш
ЛЗ
17
Silvio
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
20
Пите
ЛП
10
Алан Руис
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
55
Рафа Соареш
ЛЗ
17
Silvio
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Остались в запасе
20
Пите
ЛП
10
Алан Руис
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Витория Гимараеш - Арука
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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