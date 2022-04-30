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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Портимоненси
Арука - Портимоненси: обзор матча 30 апреля 2022
Арука
30.04.2022, суббота, 17:00
Португалия. Примейра, 32 тур
1 : 0
Завершен
Портимоненси
50'
Д. Симао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Портимоненси
Замена
Антони
️️️️
Арсениу
79'
Замена
Пите
️️️️
А. Руис
79'
Замена
Т. Эшгайю
️️️️
Куарежма
68'
58'
Желтая карточка
Ф. Муфи
ГОЛ! 1:0!
Д. Симао
Пас отдал
А. Руис
50'
Замена
A. Ba
️️️️
Н. Галович
46'
37'
Желтая карточка
В. Роша
Желтая карточка
Куарежма
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
1
Виктор Брага
ВР
72
Thales
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
8
Давид Симао
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
8
Арсениу
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Портимоненси
1
Паям Ниазманд
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Арука
20
Пите
ЛП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
11
Антони
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Портимоненси
26
Sana Gomes
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
8
Бруниньо
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
4-4-1-1
1
Брага
72
44
Галович
6
Куарежма
13
Бассо
8
Симао
10
Руис
30
Букия
21
Силва
8
Арсениу
17
Силва
4-1-5
1
Ниазманд
44
Педрао
44
Релваш
11
Карлиньос
4
Роша
28
Жоку
93
Жуниор
9
20
77
Ангуло
18
Муфи
10
Руис
20
Пите
20
Пите
10
Руис
6
Куарежма
28
Эшгайю
28
Эшгайю
6
Куарежма
44
Галович
23
23
44
Галович
8
Арсениу
11
Антони
11
Антони
8
Арсениу
Остались в запасе
Арука
Портимоненси
60
Марку Соареш
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
26
Sana Gomes
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
8
Бруниньо
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
60
Марку Соареш
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Остались в запасе
26
Sana Gomes
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
8
Бруниньо
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Арука - Портимоненси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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