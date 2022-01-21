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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Бенфика
Арука - Бенфика: обзор матча 21 января 2022
Арука
21.01.2022, пятница, 22:00
Португалия. Примейра, 19 тур
0 : 2
Завершен
Бенфика
32'
Д. Нуньес (П)
90+2'
Г. Рамуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Бенфика
Желтая карточка
Э. Куасси
90'
+6
Желтая карточка
A. Ba
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Г. Рамуш
Пас отдал
А. Гримальдо
Желтая карточка
Куарежма
90'
+1
Замена
Пите
️️️️
Арсениу
87'
75'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Д. Нуньес
75'
Замена
А. Таарабт
️️️️
П. Бернарду
69'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Рафа
Замена
Э. Вальдеррама
️️️️
Д. Симао
65'
Желтая карточка
П. Морейра
56'
Замена
Антони
️️️️
А. Сантос
51'
Замена
П. Морейра
️️️️
Л. Силва
51'
Желтая карточка
А. Сантос
46'
46'
Замена
Эвертон
️️️️
Р. Яремчук
43'
Желтая карточка
А. Гримальдо
Пенальти не реализован!
Ж. Бассо
41'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Нуньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
1
Виктор Брага
ВР
72
Thales
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
30
Андре Букия
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
8
Арсениу
ПВ
19
Адилио Сантос
ЦФ
8
Давид Симао
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Арука
3
Bruno Prado
ЦЗ
20
Пите
ЛП
19
Or Dasa
ЦП
51
Омри Альтман
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
11
Антони
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
3-3-1-3
1
Брага
72
13
Бассо
6
Куарежма
30
Букия
8
Куасси
21
Силва
8
Арсениу
23
8
Симао
19
Сантос
4-1-2-3
1
Влаходимос
19
Лазаро
30
Отаменди
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
8
Бернарду
23
Мариу
29
Нуньес
27
Рафа
9
Яремчук
8
Арсениу
20
Пите
20
Пите
8
Арсениу
21
Силва
20
Педру Морейра
20
Педру Морейра
21
Силва
8
Симао
8
Вальдеррама
8
Вальдеррама
8
Симао
19
Сантос
11
Антони
11
Антони
19
Сантос
27
Рафа
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
27
Рафа
8
Бернарду
49
Таарабт
49
Таарабт
8
Бернарду
29
Нуньес
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Нуньес
9
Яремчук
7
Эвертон
7
Эвертон
9
Яремчук
Остались в запасе
Арука
Бенфика
3
Bruno Prado
ЦЗ
19
Or Dasa
ЦП
51
Омри Альтман
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
23
Элтон Лейте
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Пицци
АП
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Остались в запасе
3
Bruno Prado
ЦЗ
19
Or Dasa
ЦП
51
Омри Альтман
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Пицци
АП
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Статистика матча Арука - Бенфика
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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