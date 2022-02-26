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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Морейренcе
Арука - Морейренcе: обзор матча 26 февраля 2022
Арука
26.02.2022, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 24 тур
1 : 1
Завершен
Морейренcе
79'
Б. Маркес
44'
Ян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Морейренcе
Желтая карточка
Арсениу
90'
+4
90'
Замена
Г. Фримпонг
️️️️
А. Жорже
Желтая карточка
Б. Маркес
86'
82'
Пенальти не реализован!
Ибрахима
ГОЛ! 1:1!
Б. Маркес
79'
73'
Замена
М. Силва
️️️️
А. Луис
73'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Ян
Желтая карточка
Э. Куасси
67'
Замена
Пите
️️️️
Э. Куасси
67'
65'
Вторая желтая
Ф. Пачеко
Замена
Б. Маркес
️️️️
П. Морейра
64'
Замена
Арсениу
️️️️
Антони
59'
56'
Желтая карточка
Ф. Пачеко
54'
Замена
Г. Франку
️️️️
Р. Мартинс
46'
Замена
Ф. Пачеко
️️️️
J.
45'
+3
Желтая карточка
Паулиньо
44'
ГОЛ! 0:1!
Ян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
1
Виктор Брага
ВР
72
Thales
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
8
Давид Симао
ЦФ
11
Антони
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
6
Jefferson
ЦП
18
Ян
ПВ
9
Андре Луис
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Арука
20
Пите
ЛП
10
Алан Руис
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
Морейренcе
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
4-3-3
1
Брага
72
44
Галович
6
Куарежма
13
Бассо
8
Куасси
20
Педру Морейра
30
Букия
11
Антони
8
Симао
17
Силва
3-3-1-1-2
14
Пасинато
28
Сантос
27
Паулиньо
5
Амадор
4
Жорже
8
Ибрахима
33
6
18
Ян
9
Мартинс
9
Луис
8
Куасси
20
Пите
20
Пите
8
Куасси
11
Антони
8
Арсениу
8
Арсениу
11
Антони
20
Педру Морейра
9
Маркес
9
Маркес
20
Педру Морейра
4
Жорже
21
Фримпонг
21
Фримпонг
4
Жорже
6
6
Пачеко
6
Пачеко
6
18
Ян
97
Ласерда
97
Ласерда
18
Ян
9
Луис
1
Силва
1
Силва
9
Луис
9
Мартинс
17
Франку
17
Франку
9
Мартинс
Остались в запасе
Арука
Морейренcе
10
Алан Руис
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
1
Kewin
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
10
Алан Руис
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
Остались в запасе
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
1
Kewin
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Арука - Морейренcе
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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