Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Пасуш де Феррейра
Арука - Пасуш де Феррейра: обзор матча 12 марта 2022
Арука
12.03.2022, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 26 тур
0 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
33'
Н. Гайтан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Пасуш де Феррейра
Желтая карточка
Куарежма
89'
Замена
W. Nem
️️️️
Куарежма
89'
Желтая карточка
Пите
80'
78'
Желтая карточка
А. Феррейра
77'
Замена
L. Silva
️️️️
Н. Сантуш
Замена
Пите
️️️️
П. Морейра
74'
68'
Замена
Р. Пиреш
️️️️
Э. Феррейра
68'
Замена
Ф. Фонсека
️️️️
Х. Дельгадо
67'
Желтая карточка
М. Джалу
Желтая карточка
Н. Галович
64'
Замена
Антони
️️️️
А. Букия
60'
Замена
О. Даббаг
️️️️
Д. Симао
60'
59'
Желтая карточка
Э. Феррейра
57'
Замена
М. Джалу
️️️️
Н. Гайтан
Желтая карточка
А. Букия
49'
Замена
Б. Маркес
️️️️
Арсениу
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гайтан
Пас отдал
Уилтон
16'
Желтая карточка
Л. Карлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
1
Виктор Брага
ВР
72
Thales
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
21
Леандру Силва
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
8
Арсениу
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
8
Давид Симао
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
15
Хуан Дельгадо
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
9
Уилтон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Арука
20
Пите
ЛП
60
Марку Соареш
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
11
Антони
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
10
Wellington Nem
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
4-3-1-2
1
Брага
72
44
Галович
6
Куарежма
13
Бассо
21
Силва
20
Педру Морейра
30
Букия
8
Арсениу
8
Симао
17
Силва
3-3-1-3
13
Феррейра
2
Баксиньо
3
Лима
5
Антунеш
15
Дельгадо
22
Карлос
10
Гайтан
10
Сантуш
10
Денилсон
7
Феррейра
9
Уилтон
20
Педру Морейра
20
Пите
20
Пите
20
Педру Морейра
30
Букия
11
Антони
11
Антони
30
Букия
6
Куарежма
10
10
6
Куарежма
8
Арсениу
9
Маркес
9
Маркес
8
Арсениу
8
Симао
98
Даббаг
98
Даббаг
8
Симао
15
Дельгадо
2
Фонсека
2
Фонсека
15
Дельгадо
7
Феррейра
46
Пиреш
46
Пиреш
7
Феррейра
10
Гайтан
20
Джалу
20
Джалу
10
Гайтан
10
Сантуш
23
23
10
Сантуш
Остались в запасе
Арука
Пасуш де Феррейра
60
Марку Соареш
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
60
Марку Соареш
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Арука - Пасуш де Феррейра
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
Новости команд
Все
Арука
Пасуш де Феррейра
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Порту» – «Арука»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Мангаш оформил дубль во 2-м матче после ухода из «Спартака»
2025.08.18 12:45
10
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Жил Висенте» – «Арука»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:12
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Порту» – «Арука»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Мангаш оформил дубль во 2-м матче после ухода из «Спартака»
2025.08.18 12:45
10
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Жил Висенте» – «Арука»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:12
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+