Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аилтон - статистика

Завершил карьеру
20 августа 1984 (42)
#9 | Нападающий
180 см | 76 кг
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ахмат
30
5
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
1 : 3
30.05.2015
Урал
58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Мордовия
1 : 0
24.05.2015
Ахмат
84' - 120'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
1 : 1
16.05.2015
Ахмат
60' - 120'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ахмат
4 : 2
11.05.2015
Спартак
79' - 120'
90, 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
0 : 1
02.05.2015
Ахмат
1' - 43'
42'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Амкар-Пермь
2 : 1
25.04.2015
Ахмат
1' - 120'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0 : 0
19.04.2015
Динамо
1' - 120'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Торпедо
0 : 0
13.04.2015
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
1 : 2
08.04.2015
Зенит
1' - 120'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Уфа
0 : 1
05.04.2015
Ахмат
1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
22.03.2015
Ахмат
1' - 120'
90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Рубин
2 : 1
15.03.2015
Ахмат
71' - 120'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
1 : 2
07.03.2015
ЦСКА
1' - 120'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
0 : 0
07.12.2014
Локомотив
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0 : 1
03.12.2014
Торпедо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
0 : 1
30.11.2014
Краснодар
1' - 90'
66'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
3 : 0
23.11.2014
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
1 : 3
08.11.2014
Ахмат
1' - 90'
16, 56'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
1 : 0
03.11.2014
Уфа
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
2 : 0
27.10.2014
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2 : 1
18.10.2014
Ахмат
1' - 90'
87'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2 : 1
28.09.2014
Ростов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
1 : 1
20.09.2014
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
0 : 0
15.09.2014
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Урал
0 : 1
29.08.2014
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
3 : 0
22.08.2014
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
1 : 0
18.08.2014
Мордовия
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1 : 0
13.08.2014
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
1 : 1
09.08.2014
Рубин
1' - 90'
58'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
4 : 0
04.08.2014
Амкар-Пермь
1' - 90'
Главные новости
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
2
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
1
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
8
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
2
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
1
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
2
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+