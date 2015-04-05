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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Ахмат
Уфа - Ахмат: обзор матча 05 апреля 2015
Уфа
05.04.2015, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
67'
М. Коморовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ахмат
90'
+3
Желтая карточка
Кану
89'
Замена
Кану
️️️️
И. Лебеденко
83'
Замена
М. Щепович
️️️️
Аилтон
Замена
И. Шевченко
️️️️
И. Пауревич
80'
78'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Адилсон
Замена
А. Зинченко
️️️️
Марсиньо
76'
73'
Желтая карточка
М. Рыбус
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Коморовски
Пас отдал
М. Рыбус
Замена
М. Семакин
️️️️
В. Галиулин
66'
Желтая карточка
Н. Сафрониди
58'
Желтая карточка
А. Засеев
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
13
Азамат Засеев
(К)
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
21
Вагиз Галиулин
ПП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
22
Факундо Пирис
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
11
Диего Карлос
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Тейку
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
10
Кану
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-2-3-1
1
Юрченко
70
Сафрониди
3
Аликин
34
Тумасян
44
Тишкин
13
Засеев
29
Пауревич
10
Марсиньо
5
Фримпонг
21
Галиулин
99
Ханджич
3-4-1-2
1
Городов
30
Кудряшов
13
Семенов
24
Коморовски
40
Уциев
22
Пирис
21
Адилсон
31
Рыбус
19
Иванов
9
Аилтон
10
Лебеденко
10
Марсиньо
47
Зинченко
47
Зинченко
10
Марсиньо
21
Галиулин
14
Семакин
14
Семакин
21
Галиулин
29
Пауревич
99
Шевченко
99
Шевченко
29
Пауревич
10
Лебеденко
10
Кану
10
Кану
10
Лебеденко
21
Адилсон
14
Кузяев
14
Кузяев
21
Адилсон
9
Аилтон
44
Щепович
44
Щепович
9
Аилтон
Остались в запасе
Уфа
Ахмат
16
Сергей Веремко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Тейку
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
11
Диего Карлос
ЦП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Тейку
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Уфа - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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