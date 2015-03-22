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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
Кубань (ЛФЛ) - Ахмат: обзор матча 22 марта 2015
Кубань (ЛФЛ)
22.03.2015, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
62'
С. Ткачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
Желтая карточка
В. Игнатьев
90'
+2
Желтая карточка
В. Кулик
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Аилтон
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Бокила
Замена
В. Кулик
️️️️
М. Рабиу
89'
81'
Замена
И. Айссати
️️️️
Кану
Замена
Г. Букур
️️️️
С. Ткачев
79'
77'
Желтая карточка
О. Иванов
74'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
И. Лебеденко
74'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Адилсон
Замена
У. Алмейда
️️️️
И. Бальде
67'
Желтая карточка
М. Рабиу
65'
64'
Желтая карточка
И. Лебеденко
ГОЛ! 1:0!
С. Ткачев
Пас отдал
Ш. Каборе
62'
Желтая карточка
Ш. Каборе
48'
Желтая карточка
Р. Бугаев
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЛЗ
21
Адилсон
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Кану
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Халид Кадыров
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
3-4-2-1
31
Беленов
38
Ещенко
5
Армаш
2
Шандао
8
Бугаев
77
Каборе
19
Рабиу
20
Игнатьев
11
Ткачев
71
Попов
6
Бальде
3-3-1-3
31
Годзюр
31
Рыбус
21
Адилсон
13
Семенов
40
Уциев
8
Маурисио
24
Коморовски
19
Иванов
10
Лебеденко
10
Кану
9
Аилтон
11
Ткачев
11
Букур
11
Букур
11
Ткачев
19
Рабиу
55
Кулик
55
Кулик
19
Рабиу
6
Бальде
9
Алмейда
9
Алмейда
6
Бальде
21
Адилсон
14
Кузяев
14
Кузяев
21
Адилсон
10
Кану
14
Айссати
14
Айссати
10
Кану
10
Лебеденко
18
Бокила
18
Бокила
10
Лебеденко
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Ахмат
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Халид Кадыров
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Халид Кадыров
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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