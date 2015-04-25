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Амкар-Пермь - Ахмат
Амкар-Пермь - Ахмат: обзор матча 25 апреля 2015
Амкар-Пермь
25.04.2015, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
20'
А. Прудников
62'
Б. Йовичич
38'
Маурисио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ахмат
85'
Желтая карточка
Родолфо
Замена
И. Черенчиков
️️️️
Я. Гол
80'
Желтая карточка
Я. Гол
77'
75'
Замена
И. Айссати
️️️️
Ф. Кудряшов
Желтая карточка
Ф. Огуде
69'
ГОЛ! 2:1!
Б. Йовичич
Пас отдал
Г. Пеев
62'
Замена
Г. Пеев
️️️️
П. Занев
61'
46'
Замена
Кану
️️️️
Адилсон
39'
Замена
Родолфо
️️️️
М. Коморовски
38'
ГОЛ! 1:1!
Маурисио
Пас отдал
О. Иванов
Замена
Б. Йовичич
️️️️
И. Киреев
36'
Травма
И. Киреев
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Прудников
Пас отдал
А. Коломейцев
20'
19'
Желтая карточка
Д. Кузяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
8
Фегор Огуде
ОП
5
Януш Гол
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Игорь Киреев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
(К)
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
17
Максим Батов
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
3-4-2-1
1
Герус
11
Занев
21
Белоруков
5
Арзуманян
23
Баланович
8
Огуде
5
Гол
91
Бутко
18
Коломейцев
88
Киреев
89
Прудников
4-2-2-2
31
Годзюр
31
Рыбус
24
Коморовски
13
Семенов
30
Кудряшов
21
Адилсон
8
Маурисио
14
Кузяев
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
5
Гол
79
Черенчиков
79
Черенчиков
5
Гол
88
Киреев
32
Йовичич
32
Йовичич
88
Киреев
11
Занев
7
Пеев
7
Пеев
11
Занев
24
Коморовски
2
Родолфо
2
Родолфо
24
Коморовски
30
Кудряшов
14
Айссати
14
Айссати
30
Кудряшов
21
Адилсон
10
Кану
10
Кану
21
Адилсон
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ахмат
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
17
Максим Батов
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
17
Максим Батов
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Амкар-Пермь - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 12:45 (прямая)
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