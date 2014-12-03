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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Торпедо
Ахмат - Торпедо: обзор матча 03 декабря 2014
Ахмат
03.12.2014, среда, 20:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
45'
А. Путило
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Торпедо
Желтая карточка
О. Иванов
90'
+2
89'
Замена
А. Пугин
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
И. Айссати
️️️️
М. Рыбус
84'
83'
Травма
Д. Стеванович
Замена
Кану
️️️️
Д. Кузяев
80'
76'
Желтая карточка
Д. Стеванович
Замена
Ж. Бокила
️️️️
И. Лебеденко
73'
Желтая карточка
Д. Кузяев
68'
Желтая карточка
М. Коморовски
60'
Желтая карточка
И. Лебеденко
58'
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Путило
Пас отдал
Д. Билялетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
9
Кирилл Комбаров
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
3
Адам Кокошка
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
14
Антон Путило
АП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Торпедо
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
10
Угу Виейра
ЦФ
3-3-2-2
31
Годзюр
31
Рыбус
24
Коморовски
13
Семенов
30
Кудряшов
8
Маурисио
40
Уциев
14
Кузяев
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
4-3-1-2
30
Жевнов
3
Кокошка
44
Рыков
99
Новосельцев
9
Комбаров
14
Билялетдинов
20
Стеклов
16
Стеванович
14
Путило
27
Мирзов
77
Салугин
14
Кузяев
10
Кану
10
Кану
14
Кузяев
31
Рыбус
14
Айссати
14
Айссати
31
Рыбус
10
Лебеденко
18
Бокила
18
Бокила
10
Лебеденко
14
Билялетдинов
17
Пугин
17
Пугин
14
Билялетдинов
Остались в запасе
Ахмат
Торпедо
1
Евгений Городов
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
10
Угу Виейра
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
10
Угу Виейра
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Ахмат - Торпедо
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 19:45 (прямая)
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