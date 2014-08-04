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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Амкар-Пермь
Ахмат - Амкар-Пермь: обзор матча 04 августа 2014
Ахмат
04.08.2014, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
4 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
64'
М. Рыбус
76'
И. Лебеденко
80'
Маурисио
88'
М. Рыбус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Амкар-Пермь
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Адилсон
90'
+1
Замена
И. Айссати
️️️️
М. Рыбус
89'
ГОЛ! 4:0!
М. Рыбус
88'
Замена
Х. Кадыров
️️️️
И. Лебеденко
85'
ГОЛ! 3:0!
Маурисио
Пас отдал
О. Иванов
80'
77'
Замена
И. Киреев
️️️️
З. Сираков
77'
Замена
Я. Вавржиняк
️️️️
Г. Пеев
ГОЛ! 2:0!
И. Лебеденко
Пас отдал
Маурисио
76'
Желтая карточка
Адилсон
71'
70'
Замена
С. Таказов
️️️️
П. Занев
68'
Травма
П. Занев
67'
Желтая карточка
Г. Пеев
ГОЛ! 1:0!
М. Рыбус
Пас отдал
О. Иванов
64'
58'
Желтая карточка
П. Занев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
40
Благо
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
3-4-1-2
31
Годзюр
31
Рыбус
24
Коморовски
13
Семенов
30
Кудряшов
8
Маурисио
21
Адилсон
40
Уциев
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
4-1-4-1
42
Нарубин
14
Сираков
97
Фибел
4
Никитин
11
Занев
5
Гол
7
Пеев
8
Огуде
40
Благо
18
Коломейцев
31
Соломатин
21
Адилсон
14
Кузяев
14
Кузяев
21
Адилсон
31
Рыбус
14
Айссати
14
Айссати
31
Рыбус
10
Лебеденко
10
Кадыров
10
Кадыров
10
Лебеденко
7
Пеев
31
Вавржиняк
31
Вавржиняк
7
Пеев
11
Занев
30
Таказов
30
Таказов
11
Занев
14
Сираков
88
Киреев
88
Киреев
14
Сираков
Остались в запасе
Ахмат
Амкар-Пермь
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Ахмат - Амкар-Пермь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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