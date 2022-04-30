Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Zeki Yildirim - статистика

#8 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алтай
26
0
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
1' - 90'
10'
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
1' - 65'
Турция. Суперлига, 33 тур
Алтай
1 : 1
16.04.2022
Истанбул Башакшехир
1' - 46'
21'
Турция. Суперлига, 32 тур
Адана Демирспор
3 : 1
10.04.2022
Алтай
72' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Алтай
1 : 2
02.04.2022
Антальяспор
1' - 89'
Турция. Суперлига, 30 тур
Сивасспор
2 : 1
20.03.2022
Алтай
71' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Алтай
1 : 0
12.03.2022
Йени Малатьяспор
77' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Карагюмрюк
0 : 0
06.03.2022
Алтай
90' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Алтай
3 : 2
27.02.2022
Газиантеп
80' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
1 : 0
19.02.2022
Алтай
1' - 82'
Турция. Суперлига, 25 тур
Алтай
0 : 0
11.02.2022
Ризеспор
1' - 81'
Турция. Суперлига, 24 тур
Гезтепе
0 : 2
06.02.2022
Алтай
1' - 90'
86'
Турция. Суперлига, 23 тур
Алтай
0 : 1
23.01.2022
Коньяспор
1' - 61'
Турция. Суперлига, 22 тур
Фенербахче
2 : 1
19.01.2022
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Кайсериспор
1 : 0
09.01.2022
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Касымпаша
2 : 0
25.12.2021
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Алтай
1 : 2
21.12.2021
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Гиресунспор
3 : 1
17.12.2021
Алтай
63' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Галатасарай
2 : 2
04.12.2021
Алтай
1' - 90'
65'
Турция. Суперлига, 14 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
26.11.2021
Алтай
78' - 90'
81'
Турция. Суперлига, 13 тур
Алтай
1 : 3
21.11.2021
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
1 : 0
06.11.2021
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Алтай
1 : 1
30.10.2021
Сивасспор
46' - 90'
55'
Турция. Суперлига, 10 тур
Йени Малатьяспор
2 : 1
22.10.2021
Алтай
1' - 85'
Турция. Суперлига, 9 тур
Алтай
0 : 1
17.10.2021
Карагюмрюк
72' - 90'
88'
Турция. Суперлига, 8 тур
Газиантеп
4 : 1
03.10.2021
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Алтай
2 : 1
24.09.2021
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
1 : 2
21.09.2021
Алтай
1' - 74'
Турция. Суперлига, 5 тур
Алтай
2 : 1
17.09.2021
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Алтай
0 : 2
29.08.2021
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Алтай
3 : 0
14.08.2021
Кайсериспор
Был в запасе
Главные новости
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
1
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
2
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+