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Адриан Файн - статистика

Ян Регенсбург
18 марта 1999 (27), Мюнхен
#29 | Полузащитник
186 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Экселсиор
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Гронинген
3 : 0
25.02.2023
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Экселсиор
0 : 3
19.02.2023
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 21 тур
АЗ Алкмаар
5 : 0
10.02.2023
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
1 : 4
29.01.2023
Аякс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Утрехт
1 : 0
25.01.2023
Экселсиор
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Экселсиор
2 : 0
20.01.2023
Волендам
1' - 77'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Спарта
1 : 0
14.01.2023
Экселсиор
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Экселсиор
1 : 0
08.01.2023
Гронинген
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
5 : 1
13.11.2022
Экселсиор
70' - 90'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Экселсиор
0 : 1
05.11.2022
Херенвен
63' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 1
29.10.2022
Экселсиор
66' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
2 : 1
23.10.2022
АЗ Алкмаар
1' - 68'
59'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Аякс
7 : 1
16.10.2022
Экселсиор
70' - 90'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
НЕК
1 : 1
08.10.2022
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
0 : 1
02.10.2022
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Фортуна
1 : 0
17.09.2022
Экселсиор
1' - 56'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Экселсиор
2 : 1
10.09.2022
Эммен
1' - 69'
67'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
РКС Ваалвейк
5 : 2
04.09.2022
Экселсиор
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Твенте
4 : 0
31.08.2022
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Экселсиор
1 : 6
28.08.2022
ПСВ
63' - 90'
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