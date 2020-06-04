Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Хуан Мата - статистика

Мельбурн Виктори
28 апреля 1988 (38), Бургос
#64 | Полузащитник
170 см
Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Галатасарай
16
3
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Галатасарай
3 : 0
04.06.2023
Фенербахче
85' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Анкарагюджю
1 : 4
30.05.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Галатасарай
2 : 0
20.05.2023
Сивасспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбулспор
0 : 2
16.05.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
1 : 0
08.05.2023
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Бешикташ
3 : 1
30.04.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Галатасарай
3 : 3
23.04.2023
Карагюмрюк
90' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Аланьяспор
1 : 4
18.04.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Галатасарай
6 : 0
14.04.2023
Кайсериспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Галатасарай
2 : 0
01.04.2023
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Коньяспор
2 : 1
17.03.2023
Галатасарай
80' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
1 : 0
11.03.2023
Касымпаша
1' - 22'
Турция. Суперлига, 23 тур
Галатасарай
2 : 1
05.02.2023
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Галатасарай
3 : 2
01.02.2023
Умраниеспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Гиресунспор
0 : 4
28.01.2023
Галатасарай
70' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Галатасарай
2 : 1
21.01.2023
Антальяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Галатасарай
4 : 0
13.01.2023
Хатайспор
1' - 71'
45, 45'
Турция. Суперлига, 18 тур
Фенербахче
0 : 3
08.01.2023
Галатасарай
90' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Галатасарай
2 : 1
04.01.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Сивасспор
1 : 2
29.12.2022
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Галатасарай
2 : 1
25.12.2022
Истанбулспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 7
12.11.2022
Галатасарай
72' - 90'
88'
Турция. Суперлига, 13 тур
Галатасарай
2 : 1
05.11.2022
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Карагюмрюк
0 : 2
28.10.2022
Галатасарай
75' - 90'
85'
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
2 : 2
23.10.2022
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Кайсериспор
2 : 1
15.10.2022
Галатасарай
1' - 75'
Турция. Суперлига, 8 тур
Адана Демирспор
0 : 0
01.10.2022
Галатасарай
57' - 90'
90'
Главные новости
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
11
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+