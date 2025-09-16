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Мельбурн Виктори
Хуан Мата
Новости
€ 350 тыс
Хуан Мата - новости
Мельбурн Виктори
28 апреля 1988 (38), Бургос
#64 | Полузащитник
170 см
Испания
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Фото
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Мата стал совладельцем американского клуба
2024.11.21 00:12
Фото
«Вестерн Сидней» подписал победителя ЧМ и Евро
2024.09.06 23:15
Фото
Мата стал выпускником Гарварда
2024.06.09 23:45
1
Джака из «Байера» повторил рекорд Лиги Европы
2024.05.10 13:50
Мата покинул «Виссел Кобе», проведя 1 матч за 4 месяца
2024.01.06 15:00
Фото
«Виссел Кобе» подписал 35-летнего чемпиона мира и Европы
2023.09.03 11:35
35-летний Хуан Мата выбрал новый клуб
2023.09.02 13:28
Фото
«Галатасарай» в последний день ТО подписал пять футболистов, в том числе Икарди и Мату
2022.09.09 00:35
34-летний Хуан Мата выбрал новый клуб
2022.09.07 22:57
Фото
«Легенда, волшебник, наставник!». Фернандеш попрощался с Матой
2022.06.11 19:31
Мата – об уходе из «МЮ»: «Это не прощание, а «до скорой встречи»
2022.06.11 17:41
Мата отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед». У него есть предложения из МЛС
2022.06.04 09:41
Фото
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Маты
2022.06.02 12:37
3
Погба, Мата, Лингард и Кавани намерены бесплатно покинуть «МЮ»
2022.03.19 11:47
3
Несколько клубов Примеры планируют подписать 33-летнего Мату
2022.03.09 19:37
33-летний Мата может перейти в «Барселону»
2021.12.20 07:58
9
Мата близок к уходу из «Манчестер Юнайтед»
2021.09.27 21:54
3
Фото
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матой
2021.07.02 13:57
Фото
Мата – Сильве: «Приятно снова встретиться, волшебник»
2021.02.19 19:56
The Sun: Хуан Мата перейдет в «Лацио»
2020.09.28 15:36
Ли Кан Ин стал самым молодым автором двух ассистов в одном матче Примеры в XXI веке
2020.09.14 01:36
Безус, Мата и Гринвуд – в символической сборной недели Лиги Европы
2019.12.13 21:00
«Олд Траффорд» – мой дом». «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матой до 2021 года
2019.06.19 19:07
1
«Галатасарай» и «Фенербахче» хотят подписать Мату
2019.06.12 18:56
1
«МЮ» объявил об уходе Валенсии и Эрреры. Клуб предложил новый контракт Мате
2019.06.07 20:12
3
Mirror: «МЮ» летом продаст Лукаку, Мату, Дармиана и Рохо
2019.05.24 02:07
Мата может перейти в «Ньюкасл» по инициативе Бенитеса
2019.05.22 16:29
Фанаты «Бордо» выбирают будущих новичков, в списке – Дзагоев
2019.05.11 08:18
11
Sport.es: Мата хочет получать в «Барселоне» 5 миллионов в год
2019.05.07 17:34
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