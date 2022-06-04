Мата отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед». У него есть предложения из МЛС

Полузащитник Хуан Мата мог остаться в «Манчестер Юнайтед».

Клуб предлагал 34-летнему футболисту продлить контракт, а после завершения карьеры получить административную должность.

Испанец отказался, потому что хочет еще поиграть. При этом он рассчитывает регулярно появляться на поле. У него есть предложения из МЛС.

Мата выступал за «МЮ» с января 2014 года.

За 8,5 сезонов он провел 285 матчей, забил 51 гол и сделал 47 ассистов.

Хавбек выиграл с командой 4 трофея.

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