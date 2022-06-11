«Легенда, волшебник, наставник!». Фернандеш попрощался с Матой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш попрощался с Хуаном Матой – контракт истек.
«Легенда, волшебник, наставник и верный друг! Мне очень повезло найти такого партнера в начале своего выступления в АПЛ.
Было приятно играть вместе с тобой, но еще больше было приятно после того, как ты стал другом», – написал португалец.
- Мата выступал за «МЮ» с января 2014 года.
- За 8,5 сезонов он провел 285 матчей, забил 51 гол и сделал 47 ассистов.
- Хавбек выиграл с командой 4 трофея.
Источник: твиттер Бруну Фернандеша