«Олд Траффорд» – мой дом». «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матой до 2021 года

Полузащитник Хуан Мата подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Как информирует официальный сайт англичан, соглашение теперь действует до лета 2021 года с возможностью продления.

«Я с гордостью называю «Олд Траффорд» своим домом. Для меня большая честь продолжать представлять этот удивительный клуб», – сказал испанец.