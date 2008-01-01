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    «Олд Траффорд» – мой дом». «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матой до 2021 года

    Полузащитник Хуан Мата подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Как информирует официальный сайт англичан, соглашение теперь действует до лета 2021 года с возможностью продления.

    «Я с гордостью называю «Олд Траффорд» своим домом. Для меня большая честь продолжать представлять этот удивительный клуб», – сказал испанец.

    • Мата играет в Манчестере с января 2014 года.
    • В составе «Юнайтед» испанец провел 218 матчей, забил 45 голов, сделал 37 результативных передач.
    • Вместе с командой Мата брал Лигу Европы.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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