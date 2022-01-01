Несколько клубов Примеры планируют подписать 33-летнего Мату

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, скорее всего, летом сменит клуб. Он станет свободным агентом.
33-летним испанцем интересуется ряд клубов Примеры, пишет Transfer News Central со ссылкой на The Athletic.
- В сезоне АПЛ у Маты нет ни одного матча.
- В Манчестере испанец с 2014 года.
- Мата – воспитанник «Реала», но в Примере за команду не играл.
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