«Галатасарай» и «Фенербахче» хотят подписать Мату

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата находится в сфере интересов двух турецких клубов.

Испанца хотят подписать «Фенербахче» и «Галатасарай». Они уже связались с окружением футболиста.

Контракт 29-летнего игрока с «МЮ» истекает в конце июня. Клуб сделал ему предложение о продлении соглашения на год.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется «Барселона», «Ньюкасл» и «Атлетико».