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    «Галатасарай» и «Фенербахче» хотят подписать Мату

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата находится в сфере интересов двух турецких клубов.

    Испанца хотят подписать «Фенербахче» и «Галатасарай». Они уже связались с окружением футболиста.

    Контракт 29-летнего игрока с «МЮ» истекает в конце июня. Клуб сделал ему предложение о продлении соглашения на год.

    Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется «Барселона», «Ньюкасл» и «Атлетико».

    • Мата перешел в «Юнайтед» из «Челси» в 2014 году за 45 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне полузащитник провел за «МЮ» 32 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67

      dmitrinho-SurguT 1 час назад

      а по-моему, ему 29 лет было года так 2 назад

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