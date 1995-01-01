«Галатасарай» и «Фенербахче» хотят подписать Мату

а по-моему, ему 29 лет было года так 2 назад
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата находится в сфере интересов двух турецких клубов.
Испанца хотят подписать «Фенербахче» и «Галатасарай». Они уже связались с окружением футболиста.
Контракт 29-летнего игрока с «МЮ» истекает в конце июня. Клуб сделал ему предложение о продлении соглашения на год.
Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется «Барселона», «Ньюкасл» и «Атлетико».
- Мата перешел в «Юнайтед» из «Челси» в 2014 году за 45 миллионов евро.
- В прошлом сезоне полузащитник провел за «МЮ» 32 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.