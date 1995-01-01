Мата может перейти в «Ньюкасл» по инициативе Бенитеса

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить карьеру в «Ньюкасле».

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес заинтересован в подписании испанца. При этом будущее самого специалиста пока остается неопределенным: в настоящее время он обсуждает с «Ньюкаслом» продлении истекающего летом контракта.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист ведет переговоры с «Барселоной».