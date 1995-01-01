Мата может перейти в «Ньюкасл» по инициативе Бенитеса

будет с пользой для обеих сторон... Похоже, деньги у Ньюкасла имеются!
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить карьеру в «Ньюкасле».
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес заинтересован в подписании испанца. При этом будущее самого специалиста пока остается неопределенным: в настоящее время он обсуждает с «Ньюкаслом» продлении истекающего летом контракта.
Ранее сообщалось, что 31-летний футболист ведет переговоры с «Барселоной».
- В этом сезоне хавбек провел за «Юнайтед» 32 матча, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.
- Соглашение Маты с «МЮ» закончится в июне.