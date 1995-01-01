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    Мата может перейти в «Ньюкасл» по инициативе Бенитеса

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить карьеру в «Ньюкасле».

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес заинтересован в подписании испанца. При этом будущее самого специалиста пока остается неопределенным: в настоящее время он обсуждает с «Ньюкаслом» продлении истекающего летом контракта.

    Ранее сообщалось, что 31-летний футболист ведет переговоры с «Барселоной».

    • В этом сезоне хавбек провел за «Юнайтед» 32 матча, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Соглашение Маты с «МЮ» закончится в июне.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2617

      ivan-football-fan 40 минут назад

      будет с пользой для обеих сторон... Похоже, деньги у Ньюкасла имеются!

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