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    Sport.es: Мата хочет получать в «Барселоне» 5 миллионов в год

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить карьеру в «Барселоне».

    Как сообщает Sport.es, в январе агенты 31-футболиста провели переговоры с каталонцами и достигли устного согласия. Новый раунд должен состояться после того, как сине-гранатовые завершат выступления в Лиге чемпионов [в первом полуфинальном матче испанский клуб обыграл дома «Ливерпуль» – 2:1].

    По информации источника, Мата хочет получить в «Барселоне» двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон и зарплату около 5 миллионов евро в год. У хавбека есть предложения от других команд, но переезд на «Камп Ноу» является для него приоритетом.

    Из-за желания перейти в каталонский клуб Мата отклонил все предложения «Юнайтед» о продлении соглашения, истекающего в июне.

    В этом сезоне полузащитник провел за «МЮ» 32 встречи, записав на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +194

      whitecoal 7 минут назад

      Тупые дебилы! Барса выиграла 3:0! Мусорный никчёмный сайт!

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