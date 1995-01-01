Sport.es: Мата хочет получать в «Барселоне» 5 миллионов в год

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает Sport.es, в январе агенты 31-футболиста провели переговоры с каталонцами и достигли устного согласия. Новый раунд должен состояться после того, как сине-гранатовые завершат выступления в Лиге чемпионов [в первом полуфинальном матче испанский клуб обыграл дома «Ливерпуль» – 2:1].

По информации источника, Мата хочет получить в «Барселоне» двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон и зарплату около 5 миллионов евро в год. У хавбека есть предложения от других команд, но переезд на «Камп Ноу» является для него приоритетом.

Из-за желания перейти в каталонский клуб Мата отклонил все предложения «Юнайтед» о продлении соглашения, истекающего в июне.

В этом сезоне полузащитник провел за «МЮ» 32 встречи, записав на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи.