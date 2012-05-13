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Давид Лопес
Статистика
Давид Лопес - статистика
Завершил карьеру
10 сентября 1982 (44)
#27 | Полузащитник
181 см | 76 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Суперкубок Испании 2009
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
13
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
3 : 0
13.05.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
0 : 0
05.05.2012
Хетафе
1' - 48'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
0 : 3
02.05.2012
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Расинг
0 : 1
22.04.2012
Атлетик
79' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
1 : 0
15.04.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
1 : 1
25.03.2012
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
2 : 1
21.03.2012
Атлетик
71' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
0 : 3
18.03.2012
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
2 : 1
12.03.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
2 : 0
04.03.2012
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
2 : 2
26.02.2012
Атлетик
1' - 46'
Испания. Примера, 24 тур
Атлетик
3 : 0
19.02.2012
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
2 : 1
12.02.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
3 : 3
04.02.2012
Эспаньол
1' - 46'
44'
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
2 : 3
28.01.2012
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
4 : 1
23.01.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Атлетик
3 : 0
15.01.2012
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Хетафе
0 : 0
08.01.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
2 : 1
17.12.2011
Сарагоса
90' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
1 : 1
11.12.2011
Расинг
64' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
1 : 1
04.12.2011
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
0 : 1
27.11.2011
Гранада
64' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 2
20.11.2011
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
2 : 2
06.11.2011
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Спортинг
1 : 1
30.10.2011
Атлетик
62' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
3 : 0
27.10.2011
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
1 : 1
23.10.2011
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
3 : 1
17.10.2011
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
02.10.2011
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
1 : 1
24.09.2011
Вильярреал
88' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Малага
1 : 0
21.09.2011
Атлетик
65' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
2 : 3
18.09.2011
Бетис
64' - 90'
86'
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
2 : 1
11.09.2011
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 1
28.08.2011
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