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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Атлетик
Райо Вальекано - Атлетик: обзор матча 28 января 2012
Райо Вальекано
28.01.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 3
Завершен
Атлетик
11'
Мичу
26'
А. Аррибас
16'
Ф. Льоренте
23'
Ф. Льоренте
68'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Атлетик
Желтая карточка
Б. Экиза
Замена
А. Эррера
️️️️
Г. Токеро
Желтая карточка
Райко
Замена
А. Делибашич
️️️️
Пити
Замена
Б. Экиза
️️️️
И. Перес
ГОЛ! 2:3!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Г. Токеро
Замена
И. Муньяин
️️️️
М. Сусаета
Замена
Д. Кобеньо
️️️️
Д. Хименес
Желтая карточка
Г. Токеро
Замена
Райко
️️️️
Р. Тамудо
ГОЛ! 2:2!
А. Аррибас
Желтая карточка
М. Сусаета
ГОЛ! 1:2!
Ф. Льоренте
Пас отдал
М. Сан Хосе
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
17'
16'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
И. Перес
ГОЛ! 1:0!
Мичу
Пас отдал
Р. Тамудо
11'
Желтая карточка
И. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Пити
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
28
Диего Бенито
ЦП
34
Райко
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-4-2
1
Хименес
20
Касадо
14
Аррибас
2
Тито
4
Лабака
10
Трасоррас
26
Мовилья
18
Фуэго
10
Пити
25
Мичу
23
Тамудо
4-4-2
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
18
Ортенече
27
Лопес
8
Итурраспе
14
Сусаета
21
Перес
12
Льоренте
23
Токеро
23
Тамудо
34
Райко
34
Райко
23
Тамудо
1
Хименес
1
Кобеньо
1
Кобеньо
1
Хименес
10
Пити
23
Делибашич
23
Делибашич
10
Пити
21
Перес
5
Экиза
5
Экиза
21
Перес
23
Токеро
21
Эррера
21
Эррера
23
Токеро
14
Сусаета
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Сусаета
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетик
28
Диего Бенито
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
4
Рауль Браво
ЛЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
28
Диего Бенито
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
4
Рауль Браво
ЛЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
Остались в запасе
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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