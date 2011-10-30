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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Атлетик
Спортинг - Атлетик: обзор матча 30 октября 2011
Спортинг
30.10.2011, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
70'
М. Билич
63'
М. Сусаета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Атлетик
Желтая карточка
А. Итурраспе
Замена
Д. Суарес
️️️️
А. Лора
Замена
Л. Моран
️️️️
О. Трехо
ГОЛ! 1:1!
М. Билич
Пас отдал
Д. Баррал
Замена
И. Гомес
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
М. Билич
️️️️
А. Ривера
ГОЛ! 0:1!
М. Сусаета
Пас отдал
Г. Токеро
Замена
Д. Лопес
️️️️
И. Муньяин
Замена
Г. Токеро
️️️️
Б. Экиза
Желтая карточка
О. Трехо
Желтая карточка
М. Сусаета
12'
Желтая карточка
А. Ираола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
8
Андре Каштру
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
14
Эрнандес
15
Канелья
4
Ботиа
9
Эгурен
5
Ривера
10
Де лас Куэвас
8
Каштру
8
Трехо
18
Баррал
3-2-3-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
12
Сан Хосе
5
Экиза
18
де Маркос
18
Ортенече
8
Итурраспе
21
Эррера
14
Сусаета
10
Муньяин
12
Льоренте
11
Лора
22
Суарес
22
Суарес
11
Лора
8
Трехо
18
Моран
18
Моран
8
Трехо
5
Ривера
9
Билич
9
Билич
5
Ривера
10
Муньяин
27
Лопес
27
Лопес
10
Муньяин
5
Экиза
23
Токеро
23
Токеро
5
Экиза
12
Льоренте
11
Гомес
11
Гомес
12
Льоренте
Остались в запасе
Спортинг
Атлетик
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Остались в запасе
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Спортинг - Атлетик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
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