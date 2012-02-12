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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетик
Бетис - Атлетик: обзор матча 12 февраля 2012
Бетис
12.02.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
10'
Р. Кастро
90+1'
М. Нельсон
22'
Х. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетик
Желтая карточка
Р. Санта Крус
+2
+2
Замена
Г. Токеро
️️️️
Й. Ортенече
ГОЛ! 2:1!
М. Нельсон
+1
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Х. Молина
Желтая карточка
М. Нельсон
Замена
Б. Экиза
️️️️
И. Муньяин
Замена
А. Посуэло
️️️️
С. Севилья
Вторая желтая
Х. Мартинес
Желтая карточка
Х. Молина
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Замена
Х. Перейра
️️️️
Д. Монтеро
Желтая карточка
Й. Ортенече
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
И. Перес
Желтая карточка
Ириней
Желтая карточка
Х. Мартинес
ГОЛ! 1:1!
Х. Мартинес
Пас отдал
М. Сусаета
ГОЛ! 1:0!
Р. Кастро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
0
Ириней
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Бетис
13
Касто
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-4-2
31
Фабри
23
Начо
5
Дорадо
3
Паулао
22
Нельсон
7
Эчебаррия
8
Севилья
0
Ириней
10
Монтеро
24
Кастро
19
Молина
3-3-2-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
19
Кастильо
45
Аморебиета
51
Ираола
88
Мартинес
18
Ортенече
21
Перес
14
Сусаета
10
Муньяин
12
Льоренте
8
Севилья
8
Посуэло
8
Посуэло
8
Севилья
10
Монтеро
9
Перейра
9
Перейра
10
Монтеро
19
Молина
24
Санта Крус
24
Санта Крус
19
Молина
10
Муньяин
5
Экиза
5
Экиза
10
Муньяин
21
Перес
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
21
Перес
18
Ортенече
23
Токеро
23
Токеро
18
Ортенече
Остались в запасе
Бетис
Атлетик
13
Касто
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
13
Касто
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
Остались в запасе
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Бетис - Атлетик
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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