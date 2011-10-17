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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Осасуна
Атлетик - Осасуна: обзор матча 17 октября 2011
Атлетик
17.10.2011, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 1
Завершен
Осасуна
30'
И. Муньяин
38'
И. Габилондо
45+1'
Х. Мартинес
90+1'
Д. Некунам (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Осасуна
+1
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Некунам
Замена
А. Эррера
️️️️
М. Сусаета
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Муньяин
Замена
Х. Фернандес Анунсиатта
️️️️
Нино
Вторая желтая
Р. Лама
Желтая карточка
Р. Лама
Замена
И. Бальде
️️️️
А. Сехудо
Замена
Й. Ортенече
️️️️
И. Габилондо
ГОЛ! 3:0!
Х. Мартинес
Пас отдал
А. Ираола
+1
Замена
Лоло
️️️️
Роверсио
ГОЛ! 2:0!
И. Габилондо
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
Пас отдал
Ф. Льоренте
Желтая карточка
А. Ираола
Желтая карточка
Д. Некунам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
5
Экиза
45
Аморебиета
18
де Маркос
88
Мартинес
11
Габилондо
8
Итурраспе
14
Сусаета
10
Муньяин
12
Льоренте
4-3-1-2
1
Андрес
2
Бертран
23
Серхио
15
Роверсио
2
Дамиа
16
Сехудо
6
Некунам
10
Пуньяль
14
Лама
11
Нино
14
Гарсия
11
Габилондо
18
Ортенече
18
Ортенече
11
Габилондо
14
Сусаета
21
Эррера
21
Эррера
14
Сусаета
10
Муньяин
23
Токеро
23
Токеро
10
Муньяин
15
Роверсио
8
Лоло
8
Лоло
15
Роверсио
11
Нино
18
Анунсиатта
18
Анунсиатта
11
Нино
16
Сехудо
6
Бальде
6
Бальде
16
Сехудо
Остались в запасе
Атлетик
Осасуна
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Атлетик - Осасуна
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
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