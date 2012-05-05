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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Хетафе
Атлетик - Хетафе: обзор матча 05 мая 2012
Атлетик
05.05.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Хетафе
Замена
М. Ласен
️️️️
Ф. Каскеро
Замена
Уго
️️️️
П. Сарабия
Желтая карточка
К. Диас
Замена
П. Леон
️️️️
Х. Гавилан
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Д. Лопес
Замена
М. Сусаета
️️️️
Й. Ортенече
Замена
А. Ираола
️️️️
Х. Рамальо
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
Б. Экиза
20'
17'
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦП
11
Игор Габилондо
АП
27
Давид Лопес
ПВ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Рубен Перес
ЛЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Франциско Каскеро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Абделазиз Баррада
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
13
Кепа
ВР
3
Койкили
ЛЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
8
Мичел
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
10
Уго
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
4-2-3-1
1
Фернандес
18
Ортенече
5
Экиза
22
Рамальо
12
Сан Хосе
21
Эррера
11
Гомес
21
Перес
11
Габилондо
27
Лопес
23
Токеро
4-2-3-1
13
Мойя
2
Арройо
23
Торрес
6
Диас
21
Перес
22
Родригес
14
Гавилан
10
Баррада
7
Сарабия
22
Каскеро
20
Мику
22
Рамальо
51
Ираола
51
Ираола
22
Рамальо
18
Ортенече
14
Сусаета
14
Сусаета
18
Ортенече
27
Лопес
8
Итурраспе
8
Итурраспе
27
Лопес
22
Каскеро
25
Ласен
25
Ласен
22
Каскеро
14
Гавилан
14
Леон
14
Леон
14
Гавилан
7
Сарабия
10
Уго
10
Уго
7
Сарабия
Остались в запасе
Атлетик
Хетафе
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
13
Кепа
ВР
3
Койкили
ЛЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Жорди Кодина
ВР
8
Мичел
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
13
Кепа
ВР
3
Койкили
ЛЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
8
Мичел
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетик - Хетафе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
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