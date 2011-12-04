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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Атлетик
Мальорка - Атлетик: обзор матча 04 декабря 2011
Мальорка
04.12.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
2'
А. Хименес
45+3'
Ф. Аморебиета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Атлетик
+3
Желтая карточка
Р. Фернандес
Желтая карточка
Г. Токеро
Желтая карточка
Т. Хемед
Замена
Т. Хемед
️️️️
А. Хименес
Желтая карточка
Чико
Замена
А. Иенага
️️️️
Э. Нсуе
Желтая карточка
И. Перес
Желтая карточка
П. Касерес
Желтая карточка
Х. Луис Марти
Желтая карточка
И. Рамис
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
Т. Пина
Замена
И. Перес
️️️️
А. Итурраспе
Желтая карточка
А. Итурраспе
Замена
И. Габилондо
️️️️
Й. Ортенече
+3
ГОЛ! 1:1!
Ф. Аморебиета
Пас отдал
А. Эррера
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
+2
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Желтая карточка
Т. Пина
ГОЛ! 1:0!
А. Хименес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-3-3
13
Ават
15
Касерес
4
Рамис
15
Чико
22
Сендрос
7
Перейра
17
Пина
12
Тиссоне
10
Нсуе
11
Касадесус
20
Хименес
4-1-3-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
18
де Маркос
45
Аморебиета
18
Ортенече
88
Мартинес
8
Итурраспе
14
Сусаета
21
Эррера
10
Муньяин
23
Токеро
10
Нсуе
14
Иенага
14
Иенага
10
Нсуе
17
Пина
19
Марти
19
Марти
17
Пина
20
Хименес
10
Хемед
10
Хемед
20
Хименес
18
Ортенече
11
Габилондо
11
Габилондо
18
Ортенече
8
Итурраспе
21
Перес
21
Перес
8
Итурраспе
Остались в запасе
Мальорка
Атлетик
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Мальорка - Атлетик
7
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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