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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Спортинг
Атлетик - Спортинг: обзор матча 25 марта 2012
Атлетик
25.03.2012, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
77'
О. де Маркос
90'
А. Лора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Спортинг
ГОЛ! 1:1!
А. Лора
Замена
И. Перес
️️️️
Ф. Льоренте
Желтая карточка
О. де Маркос
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Муньяин
Замена
О. Трехо
️️️️
С. Эгурен
ГОЛ! 1:0!
О. де Маркос
Пас отдал
И. Муньяин
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
А. Колунга
Желтая карточка
И. Эрнандес
Замена
Д. Баррал
️️️️
Ф. Менди
Замена
И. Гомес
️️️️
А. Эррера
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
А. Каштру
16'
Желтая карточка
И. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
11
Альберто Лора
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Педро Орфила
ПЗ
8
Андре Каштру
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
27
Адриан Колунга
АП
10
Мигель Де лас Куэвас
ПВ
22
Формос Менди
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
8
Оскар Трехо
АП
10
Гастон Сангой
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
18
Ортенече
18
де Маркос
45
Аморебиета
51
Ираола
88
Мартинес
21
Эррера
8
Итурраспе
10
Муньяин
14
Сусаета
12
Льоренте
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
22
Орфила
14
Эрнандес
4
Ботиа
11
Лора
5
Ривера
9
Эгурен
10
Де лас Куэвас
27
Колунга
8
Каштру
22
Менди
12
Льоренте
21
Перес
21
Перес
12
Льоренте
10
Муньяин
23
Токеро
23
Токеро
10
Муньяин
21
Эррера
11
Гомес
11
Гомес
21
Эррера
9
Эгурен
8
Трехо
8
Трехо
9
Эгурен
27
Колунга
7
Айосе
7
Айосе
27
Колунга
22
Менди
18
Баррал
18
Баррал
22
Менди
Остались в запасе
Атлетик
Спортинг
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Марсело Бьелса
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Хавьер Клементе
Статистика матча Атлетик - Спортинг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
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