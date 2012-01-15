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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Леванте
Атлетик - Леванте: обзор матча 15 января 2012
Атлетик
15.01.2012, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 19 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
11'
Ф. Аморебиета
41'
Ф. Льоренте
90'
М. Сан Хосе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Леванте
+2
Желтая карточка
С. Бальестерос
ГОЛ! 3:0!
М. Сан Хосе
Пас отдал
И. Перес
Вторая желтая
Хуанфран
Замена
И. Перес
️️️️
И. Муньяин
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
А. Эррера
Замена
Р. Марти
️️️️
Х. Торрес
Желтая карточка
Ф. Фаринос
Замена
Г. Токеро
️️️️
Ф. Льоренте
Желтая карточка
А. Дель Орно
Замена
Р. Суарес
️️️️
Хуанфран
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
Й. Ортенече
Замена
Вальдо
️️️️
Нано
ГОЛ! 2:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
О. де Маркос
Желтая карточка
Х. Торрес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Аморебиета
Пас отдал
М. Сусаета
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
23
Вальдо
ПВ
9
Рафа Хорда
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ирайсос
18
Ортенече
18
де Маркос
45
Аморебиета
51
Ираола
88
Мартинес
14
Сусаета
8
Итурраспе
21
Эррера
10
Муньяин
12
Льоренте
3-2-2-1-2
78
Мунуа
12
Хуанфран
18
Бальестерос
3
Нано
18
Вента
15
Дель Орно
25
Торрес
15
Фаринос
9
Баркеро
2
Коне
25
Эль-Жар
21
Эррера
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
21
Эррера
10
Муньяин
21
Перес
21
Перес
10
Муньяин
12
Льоренте
23
Токеро
23
Токеро
12
Льоренте
12
Хуанфран
21
Суарес
21
Суарес
12
Хуанфран
3
Нано
23
Вальдо
23
Вальдо
3
Нано
25
Торрес
9
Марти
9
Марти
25
Торрес
Остались в запасе
Атлетик
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Рафа Хорда
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Рафа Хорда
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Атлетик - Леванте
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
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