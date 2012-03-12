Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетик
Осасуна - Атлетик: обзор матча 12 марта 2012
Осасуна
12.03.2012, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
31'
Р. Гарсия
9'
М. Бертран (АГ)
55'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Атлетик
Замена
Х. Фернандес Анунсиатта
️️️️
Р. Лама
Замена
Р. Лоэ
️️️️
А. Сехудо
Желтая карточка
О. де Маркос
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
И. Гомес
Замена
Мануэль
️️️️
Нино
Замена
И. Гомес
️️️️
Г. Токеро
Желтая карточка
М. Фланьо
ГОЛ! 1:2!
Ф. Льоренте
Пас отдал
А. Эррера
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Итурраспе
Замена
А. Эррера
️️️️
Й. Ортенече
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Желтая карточка
А. Итурраспе
ГОЛ! 1:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
Р. Лама
16'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Бертран
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
2'
Желтая карточка
Г. Токеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЛЗ
8
Андер Итурраспе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
12
Микель Сан Хосе
ЛП
18
Йон Ортенече
ЦП
14
Маркель Сусаета
АП
10
Икер Муньяин
АП
21
Иньиго Перес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
18
Мануэль
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-3-1-2
1
Андрес
2
Дамиа
4
Фланьо
23
Серхио
2
Бертран
10
Пуньяль
6
Некунам
16
Сехудо
14
Лама
11
Нино
14
Гарсия
4-3-2-1
1
Ирайсос
51
Ираола
18
де Маркос
8
Итурраспе
45
Аморебиета
21
Перес
18
Ортенече
12
Сан Хосе
14
Сусаета
10
Муньяин
23
Токеро
11
Нино
18
Мануэль
18
Мануэль
11
Нино
16
Сехудо
24
Лоэ
24
Лоэ
16
Сехудо
14
Лама
18
Анунсиатта
18
Анунсиатта
14
Лама
18
Ортенече
21
Эррера
21
Эррера
18
Ортенече
8
Итурраспе
12
Льоренте
12
Льоренте
8
Итурраспе
23
Токеро
11
Гомес
11
Гомес
23
Токеро
Остались в запасе
Осасуна
Атлетик
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Осасуна - Атлетик
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Атлетик
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+