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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эспаньол
Атлетик - Эспаньол: обзор матча 04 февраля 2012
Атлетик
04.02.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 22 тур
3 : 3
Завершен
Эспаньол
26'
О. де Маркос
58'
Ф. Льоренте
65'
Х. Мартинес
33'
Ромарик
48'
В. Вайсс
90+1'
Х. Анхель Альбин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эспаньол
+1
Желтая карточка
Х. Анхель Альбин
+1
ГОЛ! 3:3!
Х. Анхель Альбин
Пас отдал
К. Уче
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
А. Итурраспе
Замена
К. Уче
️️️️
Х. Форлин
Замена
Г. Токеро
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Р. Фонте
Желтая карточка
Х. Форлин
Замена
Тьеви
️️️️
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 3:2!
Х. Мартинес
Пас отдал
А. Эррера
ГОЛ! 2:2!
Ф. Льоренте
Пас отдал
М. Сусаета
ГОЛ! 1:2!
В. Вайсс
Пас отдал
Р. Фонте
Замена
А. Эррера
️️️️
И. Перес
Замена
М. Сусаета
️️️️
Д. Лопес
Желтая карточка
Д. Лопес
ГОЛ! 1:1!
Ромарик
Желтая карточка
И. Муньяин
ГОЛ! 1:0!
О. де Маркос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
0
Микель Орбегосо
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Владимир Вайсс
ЦП
5
Ромарик
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Эспаньол
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
23
Тьеви
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Ирайсос
18
де Маркос
12
Сан Хосе
51
Ираола
88
Мартинес
8
Итурраспе
21
Перес
27
Лопес
10
Муньяин
12
Льоренте
0
Орбегосо
4-3-2-1
1
Касилья
5
Родригес
15
Морено
18
Форлин
12
Вила
7
Вайсс
5
Ромарик
21
Лопес
25
Верду
11
Коутиньо
17
Фонте
27
Лопес
14
Сусаета
14
Сусаета
27
Лопес
21
Перес
21
Эррера
21
Эррера
21
Перес
12
Льоренте
23
Токеро
23
Токеро
12
Льоренте
11
Коутиньо
23
Тьеви
23
Тьеви
11
Коутиньо
18
Форлин
5
Уче
5
Уче
18
Форлин
17
Фонте
25
Альбин
25
Альбин
17
Фонте
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
1
Рауль Фернандес
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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