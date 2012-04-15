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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Мальорка
Атлетик - Мальорка: обзор матча 15 апреля 2012
Атлетик
15.04.2012, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
13'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Мальорка
Желтая карточка
С. Техера
Желтая карточка
Т. Пина
Замена
Т. Хемед
️️️️
П. Касерес
Замена
И. Габилондо
️️️️
И. Гомес
Желтая карточка
П. Сендрос
Замена
Г. Токеро
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
С. Техера
️️️️
П. Бигас
Замена
Б. Экиза
️️️️
А. Эррера
Желтая карточка
П. Касерес
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Альфаро
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
И. Гомес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПВ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ЦЗ
21
Марти Креспи
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
20
Алехандро Альфаро
ПП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Марвин Огунжими
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
18
Ортенече
45
Аморебиета
51
Ираола
18
де Маркос
88
Мартинес
21
Эррера
8
Итурраспе
14
Сусаета
12
Льоренте
11
Гомес
3-2-3-2
13
Ават
6
Бигас
4
Рамис
22
Сендрос
21
Креспи
15
Касерес
20
Альфаро
17
Пина
7
Перейра
10
Нсуе
11
Касадесус
21
Эррера
5
Экиза
5
Экиза
21
Эррера
11
Гомес
11
Габилондо
11
Габилондо
11
Гомес
12
Льоренте
23
Токеро
23
Токеро
12
Льоренте
20
Альфаро
5
Кастро
5
Кастро
20
Альфаро
6
Бигас
8
Техера
8
Техера
6
Бигас
15
Касерес
10
Хемед
10
Хемед
15
Касерес
Остались в запасе
Атлетик
Мальорка
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
9
Марвин Огунжими
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
9
Марвин Огунжими
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Атлетик - Мальорка
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
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