Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ricardo Alves - статистика

#34 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тондела
16
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Тондела
2 : 2
14.05.2022
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Жил Висенте
3 : 0
08.05.2022
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 1
02.05.2022
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
1 : 1
24.04.2022
Витория Гимараеш
90' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Морейренcе
2 : 0
16.04.2022
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Тондела
1 : 3
09.04.2022
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Маритиму
1 : 3
03.04.2022
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Тондела
2 : 2
19.03.2022
Арука
66' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Тондела
1 : 1
07.03.2022
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Фамаликан
2 : 1
26.02.2022
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Тондела
0 : 1
20.02.2022
Брага
68' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Эшторил
1 : 0
12.02.2022
Тондела
1' - 90'
39'
Португалия. Примейра, 21 тур
Тондела
1 : 3
07.02.2022
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Портимоненси
1 : 2
30.01.2022
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Тондела
2 : 3
22.01.2022
Визела
1' - 76'
Португалия. Примейра, 18 тур
Санта-Клара
2 : 2
16.01.2022
Тондела
1' - 73'
Португалия. Примейра, 17 тур
Боавишта
1 : 1
08.01.2022
Тондела
79' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Тондела
2 : 1
03.01.2022
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Тондела
0 : 3
28.12.2021
Жил Висенте
1' - 76'
33'
Португалия. Примейра, 15 тур
Тондела
0 : 1
18.12.2021
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
88'
Португалия. Примейра, 14 тур
Витория Гимараеш
5 : 2
11.12.2021
Тондела
74' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Тондела
4 : 2
07.11.2021
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
2 : 0
29.10.2021
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
3 : 1
20.09.2021
Тондела
73' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Тондела
1 : 2
13.09.2021
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Бенфика
2 : 1
29.08.2021
Тондела
66' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Тондела
0 : 3
22.08.2021
Портимоненси
63' - 90'
78'
Португалия. Примейра, 2 тур
Визела
2 : 1
14.08.2021
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Тондела
3 : 0
08.08.2021
Санта-Клара
Был в запасе
Главные новости
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
Видео«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
3
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
8
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
1
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
1
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
20
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
15:47
5
39-летний Тошич подписал контракт с российским клубом
15:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+