Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Морейренcе
Тондела - Морейренcе: обзор матча 03 января 2022
Тондела
03.01.2022, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 13 тур
2 : 1
Завершен
Морейренcе
63'
Д. дос Анжос (П)
90+11'
М. Эрнандо
22'
Р. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тондела - Морейренcе
ГОЛ! 2:1!
М. Эрнандо
90'
+11
90'
+10
Желтая карточка
Ибрахима
Желтая карточка
П. Аугусто
90'
+2
89'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
A. Silva
89'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
Ян
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Н. Хасеф
84'
Желтая карточка
С. Агра
81'
81'
Замена
А. Луис
️️️️
Р. Мартинс
78'
Замена
Ибрахима
️️️️
Ф. Пачеко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. дос Анжос
63'
41'
Желтая карточка
А. Конте
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мартинс
Пас отдал
Ян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Морейренcе
5
Абду Конте
ЛЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
18
Ян
ПВ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
99
Rúben Fonseca
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
16
Рубен Рамуш
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
3-2-1-3
88
2
93
Саньян
4
Эрнандо
24
Хасеф
30
Боржес
28
Аугусто
10
29
дос Анжос
7
Агра
3-2-1-2-3
4
Жорже
19
Витория
28
Сантос
27
Паулиньо
5
Конте
6
Пачеко
18
Ян
22
Соареш
33
1
9
Мартинс
24
Хасеф
9
Дадашов
9
Дадашов
24
Хасеф
6
Пачеко
8
Ибрахима
8
Ибрахима
6
Пачеко
18
Ян
14
Пирес
14
Пирес
18
Ян
33
97
Ласерда
97
Ласерда
33
9
Мартинс
9
Луис
9
Луис
9
Мартинс
Остались в запасе
Тондела
Морейренcе
30
Бабакар Ниасс
ВР
99
Rúben Fonseca
ЦФ
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
1
Матеус Силва
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
1
Матеус Силва
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Тондела - Морейренcе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
Новости команд
Все
Тондела
Морейренcе
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков
2020.06.05 19:24
7
Примейра. «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала лидирующий «Порту»
2020.06.04 23:25
1
Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»
2020.04.21 21:35
2
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+