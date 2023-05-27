Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Martin Novy - статистика

#32 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Богемианс 1905
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Богемианс 1905
0 : 1
27.05.2023
Сигма
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Виктория
0 : 2
23.05.2023
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
Спарта
2 : 1
20.05.2023
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Богемианс 1905
0 : 0
14.05.2023
Словацко
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Славия
6 : 0
07.05.2023
Богемианс 1905
76' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
Богемианс 1905
4 : 1
30.04.2023
Яблонец
82' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
Фастав
4 : 1
26.04.2023
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
Славия
3 : 0
22.04.2023
Богемианс 1905
88' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
Богемианс 1905
4 : 0
16.04.2023
Млада Болеслав
85' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
Сигма
2 : 2
09.04.2023
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Виктория
1 : 2
19.03.2023
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Богемианс 1905
2 : 0
12.03.2023
Пардубице
83' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Слован
1 : 3
05.03.2023
Богемианс 1905
82' - 90'
86'
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Богемианс 1905
1 : 1
25.02.2023
Зброевка
72' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
1 : 0
19.02.2023
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
Богемианс 1905
2 : 6
12.02.2023
Спарта
77' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Градец-Кралове
0 : 2
05.02.2023
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Богемианс 1905
2 : 0
28.01.2023
Теплице
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
Баник
4 : 1
12.11.2022
Богемианс 1905
86' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
Богемианс 1905
3 : 2
05.11.2022
Фастав
86' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 14 тур
Богемианс 1905
1 : 4
30.10.2022
Славия
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
Млада Болеслав
4 : 3
23.10.2022
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
Богемианс 1905
1 : 1
15.10.2022
Сигма
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
Богемианс 1905
1 : 1
01.10.2022
Виктория
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
Пардубице
0 : 1
18.09.2022
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
Богемианс 1905
0 : 2
11.09.2022
Слован
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
Зброевка
1 : 2
04.09.2022
Богемианс 1905
88' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
30.08.2022
Динамо
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Спарта
1 : 1
27.08.2022
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Богемианс 1905
1 : 2
22.08.2022
Градец-Кралове
66' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Богемианс 1905
3 : 3
06.08.2022
Баник
76' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Яблонец
0 : 3
31.07.2022
Богемианс 1905
72' - 90'
Главные новости
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
1
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
17
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
15:47
4
39-летний Тошич подписал контракт с российским клубом
15:15
4
У Холанда есть два варианта на случай понижения «Манчестер Сити» в нон-лигу
14:59
2
Легенду ЦСКА Вагнера заподозрили в краже
14:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+