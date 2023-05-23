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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Богемианс 1905
Виктория - Богемианс 1905: обзор матча 23 мая 2023
Виктория
23.05.2023, вторник, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, группа A, 4 тур
0 : 2
Завершен
Богемианс 1905
2'
М. Гала
39'
L. Hulka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Богемианс 1905
Замена
Р. Квет
️️️️
П. Буха
89'
86'
Замена
L. Muzik
️️️️
В. Дрчал
85'
Замена
T. Necid
️️️️
М. Гала
79'
Желтая карточка
Э. Прекоп
74'
Замена
M. Dostal
️️️️
J. Vondra
71'
Желтая карточка
J. Vondra
Замена
М. Выдра
️️️️
Я. Копиц
64'
57'
Замена
Э. Прекоп
️️️️
Д. Пушкач
57'
Замена
М. Беран
️️️️
А. Янош
Замена
А. Влканова
️️️️
Д. Москера
46'
Замена
Р. Ржезник
️️️️
Ф. Каша
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
L. Hulka
Пас отдал
J. Jindrisek
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Гала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Богемианс 1905
21
Lukas Soukup
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
30
Давид Пушкач
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Виктория
12
Адам Задражил
ВР
30
Viktor Baier
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Pavel Hašek
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
7
Михал Беран
АП
26
Marek Kouba
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
4-3-1-2
36
Станек
24
Гавел
2
Гейда
21
Емелка
25
Каша
20
Буха
23
Калвах
10
Копиц
8
Москера
17
Дуросинми
25
Хоры
4-3-3
21
17
Гала
4
29
39
Крапка
19
Коваржик
16
8
Янош
22
30
Пушкач
17
Дрчал
25
Каша
14
Ржезник
14
Ржезник
25
Каша
20
Буха
16
Квет
16
Квет
20
Буха
8
Москера
58
Влканова
58
Влканова
8
Москера
10
Копиц
11
Выдра
11
Выдра
10
Копиц
22
16
16
22
8
Янош
7
Беран
7
Беран
8
Янош
17
Дрчал
9
9
17
Дрчал
17
Гала
37
37
17
Гала
30
Пушкач
11
Прекоп
11
Прекоп
30
Пушкач
Остались в запасе
Виктория
Богемианс 1905
12
Адам Задражил
ВР
30
Viktor Baier
ВР
4
Либор Холик
ПЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Pavel Hašek
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
32
Martin Novy
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
26
Marek Kouba
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
12
Адам Задражил
ВР
30
Viktor Baier
ВР
4
Либор Холик
ПЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Pavel Hašek
ЦФ
Остались в запасе
32
Martin Novy
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
26
Marek Kouba
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Виктория - Богемианс 1905
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
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