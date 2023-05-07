Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Богемианс 1905
Славия - Богемианс 1905: обзор матча 07 мая 2023
Славия
07.05.2023, воскресенье, 19:00
Чехия. Фортуна Лига, группа A, 1 тур
6 : 0
Завершен
Богемианс 1905
31'
В. Юрецка
48'
В. Юрецка
53'
В. Юрецка
57'
Д. Дудера
82'
М. ван Бурен
84'
В. Юрецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Богемианс 1905
87'
Замена
T. Necid
️️️️
М. Гала
ГОЛ! 6:0!
В. Юрецка
Пас отдал
С. Тецл
84'
ГОЛ! 5:0!
М. ван Бурен
Пас отдал
Л. Провод
82'
76'
Замена
L. Muzik
️️️️
Э. Прекоп
76'
Замена
M. Novy
️️️️
А. Янош
Замена
С. Тецл
️️️️
О. Дорли
72'
68'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
M. Dostal
68'
Замена
Я. Моравек
️️️️
В. Дрчал
Замена
D. Pech
️️️️
Д. Дудера
65'
Замена
А. Усу
️️️️
И. Огбу
65'
Замена
Л. Провод
️️️️
М. Юрасек
64'
ГОЛ! 4:0!
Д. Дудера
Пас отдал
И. Огбу
57'
ГОЛ! 3:0!
В. Юрецка
Пас отдал
Я. Громада
53'
ГОЛ! 2:0!
В. Юрецка
Пас отдал
М. Юрасек
48'
Замена
Я. Громада
️️️️
Х. Зафейрис
46'
Желтая карточка
В. Юрецка
38'
ГОЛ! 1:0!
В. Юрецка
Пас отдал
Д. Дудера
31'
23'
Желтая карточка
L. Hulka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
20
Христос Зафейрис
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
26
Иван Шранц
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Богемианс 1905
23
Мартин Йедличка
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
13
Доминик Пех
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
77
David Pech
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
32
Martin Novy
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
4-2-1-3
1
Колар
39
Юрасек
33
Качараба
5
Огбу
23
Дудера
19
Дорли
20
Зафейрис
10
ван Бурен
31
Юрасек
15
Юрецка
26
Шранц
3-2-2-3
23
Йедличка
17
Гала
29
4
39
Крапка
16
16
8
Янош
27
Кадлец
11
Прекоп
17
Дрчал
5
Огбу
4
Усу
4
Усу
5
Огбу
20
Зафейрис
14
Громада
14
Громада
20
Зафейрис
31
Юрасек
17
Провод
17
Провод
31
Юрасек
23
Дудера
77
77
23
Дудера
19
Дорли
11
Тецл
11
Тецл
19
Дорли
8
Янош
32
32
8
Янош
16
19
Коваржик
19
Коваржик
16
17
Дрчал
30
Моравек
30
Моравек
17
Дрчал
11
Прекоп
9
9
11
Прекоп
17
Гала
37
37
17
Гала
Остались в запасе
Славия
Богемианс 1905
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Roman Vales
ВР
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Славия - Богемианс 1905
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Новости команд
Все
Славия
Богемианс 1905
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+